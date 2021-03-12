三大方法可以做！　轉工後如何打理自己的強積金？

農曆新年過後為離職潮，1個月通知期過後，現時正值打工仔返新工的時間。在轉新工後，打工仔往往會多了一個強積金帳戶，到底應如何處理呢？

在轉工或離職時，打工仔可以有三種方法處理在舊公司工作時所累積的強積金：

1. 把強積金轉移至新僱主開立的供款帳戶

這個方法的好處是易於管理，每次只需查詢一個強積金帳戶的資料便可得知自己整體強積金投資情況。

2. 將強積金轉移至已持有個人帳戶

每次轉工都把在舊公司累積的強積金轉移至同一個個人帳戶，會較容易監察基金的表現，從而制定適合自己的投資策略。另外，打工仔可自選受託人及計劃，會更容易配合自己的風險及資產分配取向作基金選擇。

3. 將強積金保留在舊公司所選用的計劃

若打工仔未持有任何個人帳戶，或者對舊公司所選用的強積金計劃感到滿意，亦可以考慮把強積金保留在舊公司的計劃中，以個人帳戶形式繼續投資。然而，若每次轉工都沒有處理上一份工作的強積金，持有的個人帳戶會愈來愈多，為管理帶來不便，過度分散資產會難以訂立全面的投資策略。

【積金評級：2月強積金平均回報率跌至0.47% 人均賺1,450港元：按此】

假若打工仔要整合自己的強積金的話，要進行甚麼步驟？在下文會向大家講解！

責任編輯：鄭樂怡

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