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Uniqlo指定抗UV系列服飾減價　於MOS Burger消費送優惠券

精明消費 07:00 2021/03/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Uniqlo：指定抗UV系列服飾優惠　外套低至$149

由即日起至3月18日，Uniqlo推出抗UV系列服飾優惠，成人外套低至149元、小童外套低至99元。

Uniqlo網店

2. MOS Burger：消費送3張優惠券

至3月18日，惠顧全綫MOS Burger分店，即可獲得摩斯之日宣傳單張1份，內附有3張優惠券，可於下次消費時使用！

分店一覽

3. 美亞廚具：開倉低至2折

由即日起至4月11日，美亞廚具進行開倉優惠，精選產品低至2折發售。另外，如於美亞網店購物滿300元，即可享免費送貨服務；到美亞廚具體驗店自取則送平底鑊。

【部分精選減價產品】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

美亞廚具陳列品清貨活動

日期：至4月11日
營業時間：星期一至日（上午10時至下午8時）
地點：美亞廚具體驗店（九龍觀塘道382號地下）
網店

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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