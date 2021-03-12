【ESG】美股可持續ETF去年回報平均達22.4%　回報更勝傳統ETF？

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【ESG基金】能源氣候變化基金 邊隻基金一年回報達171%？
可持續投資於去年大放異彩，據晨星最新報告指，可持續基金在去年吸引創紀錄的511億美元淨資金流，較2019年高出兩倍。在全球各國致力達致零碳排放的目標下，可持續投資成為市場大趨勢，相關ETF的表現可望更勝傳統指數基金。
【能源氣候變化基金 邊隻基金一年回報達171%？：按此】
551億美元流入可持續投資
晨星發表「美國可持續基金」報告（Sustainable Funds U.S. Landscape Report），指美國去年可持續基金發展迅速，可持續基金在去年吸引創紀錄的511億美元淨資金流，較2019年高出兩倍，與此同時，流入可持續基金的資金佔美國資金流入總量的近四分之一。
報告指，去年美國可持續基金及交易所買賣基金（ETF）的數量，在去年增加至392個，比2019年增長30%，並在過去10年間增長近4倍。
【美股ESG ETF累計逾百隻 過去一年回報超過100%有幾隻？：按此】
ESG ETF平均回報達22.4%
投資者對可持續投資的需求日增，不少投資更傾向投資ESG指數基金。與追蹤傳統指數不同，ESG指數是跟據企業在ESG的表現，而決定所指佔有的比重。
晨星以美股市場中12隻與傳統指數相近、投資在美國市場的ESG指數基金，與晨星挑選作為代表傳統指數基金、追蹤標普500指數的iShares核心標普500 ETF（美：IVV）表現比較。結果顯示，12隻指數基金中，當中有11隻表現更勝iShares核心標普500 ETF。當中以IQ Candriam ESG美國股票ETF（美：IQSU）及Calvert美國大型資本核心負責任指數基金-分類I（美：CISIX）表現最佳，兩者均追蹤專屬成立的ESG指數。該12隻ESG指數基金於2020年的表現平均達22.4%，而iShares核心標普500 ETF只有18.4%，顯示可持續投資具有相當的潛力。
|投資美國市場的ESG/可持續指數基金
|晨星可持續評級（5分滿分）
|2020年回報（%）
|3年回報
（%）
|IQ Candriam ESG 美國股票 ETF（美：IQSU）
|5
|28.2
|-
|Calvert 美國大型資本核心負責任指數基金-分類I（美：CISIX）
|4
|26.1
|17.1
|Vanguard ESG 美國股票 ETF（美：ESGV）
|4
|25.7
|-
|iShares MSCI美國ESG精選ETF（美：SUSA）
|5
|24.6
|15.9
|Vanguard FTSE 社會-分類I （美：VFTNX）
|4
|22.7
|16.7
|iShares ESG MSCI 美國 ETF （美：ESGU）
|4
|22.5
|15.8
|Nuveen ESG 大型資本ETF（美：NULC）
|5
|22.3
|-
|iShares MSCI KLD 400社會ETF （美：DSI）
|5
|20.8
|15.1
|The Xtrackers 標普500 ESG ETF （美：SNPE）
|4
|19.6
|-
|iShares ESG MSCI美國領導者ETF（美：SUSL）
|5
|18.8
|-
|Fidelity 美國可持續指數基金（美：FITLX）
|5
|18.7
|14.7
|Xtrackers MSCI 美國 ESG領導者資產ETF （美：USSG）
|5
|18.3
|-
|可持續發展/ESG指數基金平均
|-
|22.4
|15.9
|iShares 核心標普500 ETF（美：IVV）
|3
|18.4
|14.1
|資料來源：晨星；截至2020年12月31日
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資