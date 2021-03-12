【ESG】美股可持續ETF去年回報平均達22.4%　回報更勝傳統ETF？

可持續投資於去年大放異彩，據晨星最新報告指，可持續基金在去年吸引創紀錄的511億美元淨資金流，較2019年高出兩倍。在全球各國致力達致零碳排放的目標下，可持續投資成為市場大趨勢，相關ETF的表現可望更勝傳統指數基金。

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551億美元流入可持續投資



晨星發表「美國可持續基金」報告（Sustainable Funds U.S. Landscape Report），指美國去年可持續基金發展迅速，可持續基金在去年吸引創紀錄的511億美元淨資金流，較2019年高出兩倍，與此同時，流入可持續基金的資金佔美國資金流入總量的近四分之一。

報告指，去年美國可持續基金及交易所買賣基金（ETF）的數量，在去年增加至392個，比2019年增長30%，並在過去10年間增長近4倍。

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ESG ETF平均回報達22.4%

投資者對可持續投資的需求日增，不少投資更傾向投資ESG指數基金。與追蹤傳統指數不同，ESG指數是跟據企業在ESG的表現，而決定所指佔有的比重。

晨星以美股市場中12隻與傳統指數相近、投資在美國市場的ESG指數基金，與晨星挑選作為代表傳統指數基金、追蹤標普500指數的iShares核心標普500 ETF（美：IVV）表現比較。結果顯示，12隻指數基金中，當中有11隻表現更勝iShares核心標普500 ETF。當中以IQ Candriam ESG美國股票ETF（美：IQSU）及Calvert美國大型資本核心負責任指數基金-分類I（美：CISIX）表現最佳，兩者均追蹤專屬成立的ESG指數。該12隻ESG指數基金於2020年的表現平均達22.4%，而iShares核心標普500 ETF只有18.4%，顯示可持續投資具有相當的潛力。

投資美國市場的ESG/可持續指數基金 晨星可持續評級（5分滿分） 2020年回報（%） 3年回報

（%） IQ Candriam ESG 美國股票 ETF（美：IQSU） 5 28.2 - Calvert 美國大型資本核心負責任指數基金-分類I（美：CISIX） 4 26.1 17.1 Vanguard ESG 美國股票 ETF（美：ESGV） 4 25.7 - iShares MSCI美國ESG精選ETF（美：SUSA） 5 24.6 15.9 Vanguard FTSE 社會-分類I （美：VFTNX） 4 22.7 16.7 iShares ESG MSCI 美國 ETF （美：ESGU） 4 22.5 15.8 Nuveen ESG 大型資本ETF（美：NULC） 5 22.3 - iShares MSCI KLD 400社會ETF （美：DSI） 5 20.8 15.1 The Xtrackers 標普500 ESG ETF （美：SNPE） 4 19.6 - iShares ESG MSCI美國領導者ETF（美：SUSL） 5 18.8 - Fidelity 美國可持續指數基金（美：FITLX） 5 18.7 14.7 Xtrackers MSCI 美國 ESG領導者資產ETF （美：USSG） 5 18.3 - 可持續發展/ESG指數基金平均 - 22.4 15.9 iShares 核心標普500 ETF（美：IVV） 3 18.4 14.1 資料來源：晨星；截至2020年12月31日

責任編輯：李瑩

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