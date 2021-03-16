▲ 【曾俊華專欄】RubberBand堅持做好自己 為香港人唱歌 再見還是再見？

2008年出道的RubberBand（RB）推翻了樂團刻板印象：溫暖、正面、小清新，為本地樂壇送上一扇涼風。而往後十數年，本地樂團種類更見多元，容許更多可能性。

近年網上常言「香港樂壇已死」，借RB演唱會主題 「Ciao」（意大利文的再見、你好）來講的話，我們要跟樂壇別離，還是期待在新常態下以新姿態「再見面」？我（John）相信只要有人繼續熱愛音樂、繼續創作，做自己喜愛的音樂，一首首引人共鳴的歌曲便能「活化」樂壇。花雖無百日紅，但一首好歌可永留心中。

【緊密鄰舍關係沖出濃香人情味 男人的浪漫成就香港人的咖啡：按此】

▲ （左起）Rubber Band由結他手兼隊長阿正、低音結他手阿偉、主唱六號和鼓手泥鯭、四人組成。

你們心目中最經典的廣東歌是哪首？你們是受到哪位歌手影響下開始玩音樂？

John： 對我們這班在美國讀大學的「華僑仔」而言，當時香港樂壇出現了許冠傑，是終於感覺到一份久違的身分認同。在六七十年代流行不同種類的英文歌，例如有Motown（摩城唱片）的黑人騷靈音樂、鄉謠音樂等，而當時比較普及的中文歌大多數是來自台灣的國語歌。因為許冠傑的廣東歌，令我感覺到香港人的身分認同，尤其是歌曲《浪子心聲》，使我和朋友自組的樂隊「Sojourners」終於有了中文隊名：「浪子樂隊」。

六號： 我喜歡陳百強，小時候舅父送了一餅卡式帶給我，裡面有《等》、《漣漪》和《疾風》。《疾風》由一位菲律賓血統的音樂人Chris Babida編曲，在歌曲中加入了一些森巴元素，我一直記在心。兩年前RB有首歌叫《那一端》，其實是好想繼續這種玩法，廣東歌可以有好多可能性。

阿正： 我小時候反而沒有聽太多歌，但最影響我的歌手是張學友，當年他的歌不少是日本歌（翻唱）來的，哈哈。《藍雨》入面的結他獨奏是其中一個原因令我開始喜歡結他。

在KPOP席捲全球時 ，總令人想起昔日廣東歌光輝歲月。你們心目中的香港音樂是怎樣的？在你們眼中，怎樣的音樂才能定義為成功？

John： 對我來說，沒有音樂能夠紅一世。譬如美國曾經出現過很多波音樂熱潮，如六十年代民歌熱潮，而六七十年代Motown騷靈音樂，引起七十年代亞裔美國人創作唱片《A Grain of Sand》，雖然現在Motown熱潮已逝去，但在當時對黑人來說是一個很大的革命。所謂成功應該是當我們聽到某一類歌曲，而對自己成長的地方和自己成長的經歷產生一份認同感。我相信香港的樂隊、歌手或創作人都正在做好讓港人認同的音樂，初創公司的使命亦然，不過是希望有一番讓港人感自豪的作為。

阿偉： 衝出國際之前，首先是要得到你自己地方的認同。香港音樂人最希望是給這個城市的人唱歌，所以我覺得能令到大家重新喜歡本地語言、音樂和文化是最重要的事。

泥鯭： 若你不為自己的文化或自己所做的事驕傲，其實是無法做下去的。香港人對本地創作有時好苛刻。我看日本紅白歌唱大賽永遠都有一個環節是唱演歌（日本傳統音樂），你有沒有見過香港娛樂節目有環節加入粵曲？我不想說在香港做流行音樂是一件偉大的事，但我們首先要懂得欣賞自己的創作本分，待知音人發掘，漸漸就可以扭轉樂壇不景氣這件事。

John： 不時看見許多音樂人持續以自己的方式訴說年代故事，早在七十年代以前，要談本土音樂就是南音。我主持港台節目時曾訪問香港南音演唱家唐健垣，他憑藉一己之力，用盡每日去整理資料、演奏南音，就是為了阻止這門珠三角獨有的說唱曲藝失傳。

▲ Rubber Band與曾俊華交流玩音樂的趣事

《！》音樂會因為疫情改為在網上進行，亦近乎隔空與日本爵士樂隊合作新碟，在新常態之下有沒有讓你們見到未來音樂發展的可能性？

六號： 始終做音樂都希望以真人去交流、溝通、口沫橫飛地jam歌最好玩。演唱會最後改為網上進行都是逼不得已，如同歌曲《First Date》要無奈接受一種新型態，即是在疫情之中，明明喜歡對方卻又不能馬上見到對方，變相要各自留在家中視像見面，是無可奈何的adapt（適應），我有少少不情願說這一個字，因為我希望不會永遠這樣。

John： 我反而比較樂觀，之前在電台節目中，分享你們的《First Date》。歌曲描繪初次約會的緊張忐忑，卻又期待的新體驗。如像在疫情之中，我們要學習面對不一樣的世界，尤其綫上與綫下結合的混合模式（Blended mode）。科技讓我們即使無法遊歷世界都能聽到各國好音樂，最近亦有好多網上關於跨國jam歌的影片，是好有趣的體驗。網上消費、娛樂，甚至「生活」已成新常態，或者能反給我們一份如初見的期待感覺。

你們認為未來香港人需要怎樣的樂壇？

六號： 我覺得香港需要的是堅持做自己的音樂人，繼續種好自己相信的花。我們曾經有種過失敗的花，當初監製想我們像日本樂隊安全地帶般在台上企定定表演，造「硬橋硬馬真功夫」的ballad（歌謠）音樂，但結果不似預期。於是公司讓我們派自己想派台的歌曲，我們就選擇《小涼伴》和《一早地下鐵》，種下了RB的種子。到後來一年寫了一首《阿波羅》，給大家看見我們的堅持。我們不是唯一的先行者，如前輩Eric Kwok、樂隊Swing也以另一面向做challenger（先行者）。我們以樂團形式，持續地去做自己喜歡的音樂。有前輩說過「要做好每塊餅仔」，當每個人做自己喜歡和自豪的音樂，當每一塊細餅都繁榮，這個大餅（香港樂壇）就會好。

John： 我在商台的音樂節目「薯片鬚Music」，轉眼已經做了三年多，至今已播放了千幾首歌，全是六七十年代歌曲，一首歌都未重複過。每個時代也有太多好歌，甚至每個歌手對同一首歌的演繹亦總有不同。作為喜愛音樂的人，相信香港人需要的是有心人為他們而打造音樂新世界—「Make Hong Kong Music Good Again」。

泥鯭： 其實不是要改變甚麼，更多是做好自己，件事就會慢慢改變。可能不是在我們這一代改變，但或許是正在培養下一代的一些養分。不要看得太狹獈：「死啦，我在這十年做音樂生涯好像做不到甚麼成績」，其實你不知道，改變已在不知不覺間發生。

任何小事也有機會聚沙成塔、成就未來。而現在適逢疫情，在生活和工作停擺時，可能反而是改變的契機。願大家仍然堅守信念，依然勇敢地進發，邁步走過2021年。Ciao！

作者簡介：

任職政府35年、前財政司司長曾俊華（John）「劈炮唔撈」後，熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問，他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。