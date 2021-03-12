演藝圈猶如股市　作品價值海鮮價　王梓軒：要為自己「分散投資」（立即收看）

王梓軒（Jonathan）多年前因「口快快」計錯數，被網民封為「神算軒」。然而「神算」都識得為自己打算，直言藝人、作品價值「海鮮價」，睇演藝行業猶如睇股市，多年前已計劃為自己的事業「分散投資」。

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在踏足演藝圈前，王梓軒曾任職投資銀行，亦從中了解到分散投資的重要性。以唱作歌手身份入行，但是他沒有因此為自己設限，更積極為自己開拓不同的可能性。

疫情下開拓監製之路

縱使對音樂充滿熱誠，但面對唱片行業日漸萎縮的現實，王梓軒深知只靠音樂維生不太實際。在演藝圈近11年，他直言演藝行業「很得意」，「一個藝人、作品的價值是『海鮮價』得可怕」，假如幸運地推出的作品熱賣，頓時可以聲價十倍。藝人身價如此飄忽，王梓軒在5年前左右就知道自己一定要「分散投資」，積極拓展不同事業範疇，例如參演電視劇、音樂劇以及主持節目等，甚至當監製。

去年疫情令王梓軒幕前工作大受打擊，亦啟發王梓軒思考如何製造被動收入及開拓幕後工作機會。他去年初飛往美國參加試鏡，豈料新冠肺炎疫情爆發，令他滯留當地近8個月。「我都唔可以坐喺度等運到。」於是，他善用這段時間，與當地的電影人、編劇及演員等一起交流創作，目前已有構想的項目正在籌集資金，往監製之路進發。「如果不是疫情，我根本不會走這條路，這改變了我的事業，它打開了另一道門。」雖然疫情嚴重影響他原有收入，但卻為他創造了更大價值。

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開網店冀為粉絲創作設平台

疫情為人們的日常生活帶來不少衝擊，亦成為不少人跳出舒適圈的契機。王梓軒原定於去年初推出全新雙黑膠碟，惟因疫情而滯留美國，亦無法像以往一樣進行宣傳活動。因此，他忽發奇想打算開設網上平台，出售個人音樂作品。

奇想最後成真了。王梓軒在疫市下投資了6位數字開設網店「Planet_JWo」，除了音樂作品之外，現時亦有出售周邊產品以及與不同品牌推出聯乘產品，貫徹「分散投資」的理念。

與普通的網店不同，王梓軒的網店不只是單向出售產品的平台，消費者亦可以參與創作。他指，多年來觀察到不少粉絲都極具才華，但缺乏平台發揮，故希望可以提供平台讓粉絲一展所長。他早前與Playful Socks合作推出聯乘活動，在網上招募歌迷投稿，以其作品作為藍本創作，再舉辦投票活動，得票最高的設計，會製作成襪子出售，更會將部分收入分拆予創作者，即粉絲，為創作增添實際價值。

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YouTube頻道低成本創造最大價值

王梓軒的種種動作，為自己開拓更多出路之餘，亦為自己及他人創造價值。王梓軒的另一個「搞作」是YouTube頻道，就是為了實踐「如何用最低的成本創造最大的價值」而生的。

王梓軒有感藝人若想維持個人的價值，就必須要保持一定曝光率，以免被人遺忘。以往藝人需要拍攝MV或幕後花絮時，要聘用一組製作團隊，成本相對較高。因此，王梓軒就開設了個人YouTube頻道，分享日常生活或表演的影片，保持曝光率之餘亦降低了製作成本，他坦言是「用最低的成本創造最大的價值」。

記者：曹佩鈞