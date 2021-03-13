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如何增強集中力？五大穴位幫你醒醒神！

個人增值 13:00 2021/03/13

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打工仔易緊張，工時長、常OT又晚睡，久而久之更有機會釀成失眠，成為身體、精神變差的一大成因。若打工仔上班時精神恍惚難專注，又昏昏欲睡，註冊中醫師陳綺琪指可以做些穴位按摩「急救」。每日起床後、工作時、入睡前都可按5至10分鐘，用指腹揉按，或用手指關節按壓都可，以刺激穴位，對難以集中、健忘、失眠等人士有幫助。

1．百會穴：兩耳尖往頭頂連成一綫，再從鼻樑往上連綫到後腦，兩綫交叉點處。
2．四神聰穴：位於百會穴前後左右各距1吋處，共4穴。
3．神庭穴：前額髮際綫，正中直上量約半吋處。
4．本神穴：神庭穴左右兩旁約3吋處，共2穴。
5．太沖穴：在腳拇趾、次趾夾縫正下方，約兩指距離。

陳醫師續解釋：「頭屬諸陽之匯，6條陽經都會經過頭部，故做頭部穴位按摩，或梳一梳頭，使頭部經氣行的暢通，都有助醒神。但穴位按摩非只得醒神作用，此屬一個雙向調節的機制，有助調節神志活動，應要精神時就提升陽氣、醒醒神減恍惚；應要入睡時就安神，有助封藏、入陰。」常感頭痛者，亦可按後頸風池穴，紓緩肌肉繃緊。

若失眠持續，難以入睡但而不知成因，建議盡早求醫，辨清體質和致病源，對症下藥。

 

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：睡眠差壓力大精神恍惚 5大增強集中力穴位（收費文章）】

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