  • 27°C
香港時間 : 2021312日 (週五) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？

個人增值 13:21 2021/03/12

分享：

【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？

實現財務自由、提早退休是不少打工仔的夢想。美國有一名打工仔於28歲時由10萬美元（約77萬港元）起步投資，積極削減開支、儲起收入的一半，終在35歲時完成建立100萬美元（約775萬港元）投資組合的目標，並於37歲時達到財務自由，提早退休。在7年間完成目標，對於實現財務自由，他有何心得？

【25歲公屋仔擁1000萬元資產享財務自由  點做到？：按此

告別大花筒生活　定立100萬美元目標

據外媒報道，原本從事科技行業的Chris Reining，每年收入高達75,000美元（約58.2萬港元），即月薪約6,250美元（約4.8萬港元）。他雖然在2016年以37歲之齡提早退休，但他年輕時經歷過大花筒的生活。在20多歲時，因為收入豐厚，他享有名貴房車、曾入住每晚要價500美元（約3,879港元）酒店客房，還會花10,000美元（約77,595港元）買傢具，並以為這才是享受人生。

後來，他發現再多物質生活也無法令他感到更加開心，在經歷過2008年金融海嘯後，他更驚覺自己不想再過着朝九晚五的生活，開始計劃提早退休。於是他在29歲時為自己訂下目標，要在35歲時擁有100萬美元（約775萬港元）的投資組合，並開始將賺取的收入用作投資，而非揮霍。

單靠儲蓄低成效　投資滾存資金

Reining一直有投資習慣，但自他29歲起，他開始更積極削減生活開支，儲蓄更多：由收入的10%逐步增至入的一半。他在個人的理財網誌中分享，他28歲時，投資組合只有約10萬美元（約77萬港元），在7年間，憑他每月將收入的一半用作投資，資金慢慢滾存至100萬美元（約775萬港元）。他坦言，個人的投資組合非常簡單，包括標普500指數基金、12隻股票及物業等。

【人生贏家財務自由唔撈投行　80後做YouTuber教理財：按此

他於35歲達成目標，並成功在37歲時實踐提早退休。Reining認為，光靠儲蓄是不足以令他實現財務自由，他認為與其只存錢，不如開始進行投資。

他舉例指，假設將每月將100美元（約775港元）存入有0.01%利率的儲蓄帳戶，30年後它將增長到36,000美元（約28萬港元）左右；但如果將每月100美元（約775港元）用作投資，並假設7%的回報率，則30年後它將增長到12萬美元（約93萬美元）以上。他指出，這就是為何投資如此重要，1%和7%之間的差異即可改變你的生活。

Reining指，如果想要財務自由，不只是要努力工作，而是要變得更聰明。由為錢工作轉變成由錢為你工作，你必須開始投資，而非單靠儲蓄。

你離財務自由有多近？按圖即睇：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

責任編輯：李瑩

=====

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！    

欄名 : 理財學堂

相關文章

【移民理財】計劃賣樓移居台灣　如何自製每月2.7萬財務自由組合？（附建議收息組合）
2021/01/07
【移民理財】計劃賣樓移居台灣　如何自製每月2.7萬財務自由組合？（附建議收息組合）
【財務自由】39歲軟件工程師7年來「瞓身」Tesla股票　擁逾1,200萬美元資產宣布退休
2021/01/15
【財務自由】39歲軟件工程師7年來「瞓身」Tesla股票　擁逾1,200萬美元資產宣布退休
【財務自由】如何利用真收息股累積財富
2021/01/15
【財務自由】如何利用真收息股累積財富
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
2021/01/25
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？

最新專欄文章 更多

【投資入門】為何短炒不適合投資新手？專家提醒入門投資2大要訣
2021/03/11
【投資入門】為何短炒不適合投資新手？專家提醒入門投資2大要訣
聯儲局下周議息　解構利率與股市之間關係
2021/03/11
聯儲局下周議息　解構利率與股市之間關係
聯儲局為何如此看重通脹數據？
2021/03/11
聯儲局為何如此看重通脹數據？
【投資策略】大跌市時誰在裸泳？價值投資 vs 增長投資　你啱邊個？
2021/03/10
【投資策略】大跌市時誰在裸泳？價值投資 vs 增長投資　你啱邊個？
【網民熱話】科技股月內「來回地獄又折返人間」　網友賺咗首期瞬間蒸發
2021/03/09
【網民熱話】科技股月內「來回地獄又折返人間」　網友賺咗首期瞬間蒸發
儲蓄 退休 財務自由

下一篇文章

【ET財智Talk】主動vs被動型基金　大市跌≠強積金蝕錢？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版