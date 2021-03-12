▲ 【財務自由】37歲提早退休享財務自由 7年10萬美元變百萬如何做到？

實現財務自由、提早退休是不少打工仔的夢想。美國有一名打工仔於28歲時由10萬美元（約77萬港元）起步投資，積極削減開支、儲起收入的一半，終在35歲時完成建立100萬美元（約775萬港元）投資組合的目標，並於37歲時達到財務自由，提早退休。在7年間完成目標，對於實現財務自由，他有何心得？

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告別大花筒生活 定立100萬美元目標

據外媒報道，原本從事科技行業的Chris Reining，每年收入高達75,000美元（約58.2萬港元），即月薪約6,250美元（約4.8萬港元）。他雖然在2016年以37歲之齡提早退休，但他年輕時經歷過大花筒的生活。在20多歲時，因為收入豐厚，他享有名貴房車、曾入住每晚要價500美元（約3,879港元）酒店客房，還會花10,000美元（約77,595港元）買傢具，並以為這才是享受人生。

後來，他發現再多物質生活也無法令他感到更加開心，在經歷過2008年金融海嘯後，他更驚覺自己不想再過着朝九晚五的生活，開始計劃提早退休。於是他在29歲時為自己訂下目標，要在35歲時擁有100萬美元（約775萬港元）的投資組合，並開始將賺取的收入用作投資，而非揮霍。

單靠儲蓄低成效 投資滾存資金

Reining一直有投資習慣，但自他29歲起，他開始更積極削減生活開支，儲蓄更多：由收入的10%逐步增至入的一半。他在個人的理財網誌中分享，他28歲時，投資組合只有約10萬美元（約77萬港元），在7年間，憑他每月將收入的一半用作投資，資金慢慢滾存至100萬美元（約775萬港元）。他坦言，個人的投資組合非常簡單，包括標普500指數基金、12隻股票及物業等。

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他於35歲達成目標，並成功在37歲時實踐提早退休。Reining認為，光靠儲蓄是不足以令他實現財務自由，他認為與其只存錢，不如開始進行投資。

他舉例指，假設將每月將100美元（約775港元）存入有0.01%利率的儲蓄帳戶，30年後它將增長到36,000美元（約28萬港元）左右；但如果將每月100美元（約775港元）用作投資，並假設7%的回報率，則30年後它將增長到12萬美元（約93萬美元）以上。他指出，這就是為何投資如此重要，1%和7%之間的差異即可改變你的生活。

Reining指，如果想要財務自由，不只是要努力工作，而是要變得更聰明。由為錢工作轉變成由錢為你工作，你必須開始投資，而非單靠儲蓄。

你離財務自由有多近？按圖即睇：

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責任編輯：李瑩

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