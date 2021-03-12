Häagen-Dazs推雙球雪糕買一送一優惠 精明消費 10:30 2021/03/12 分享： Häagen-Dazs推出雙球雪糕限時優惠！由3月12日起至21日，凡購買雙球雪糕可享買一送一優惠，並同時獲得「雙球雪糕買一送一優惠卡」一張，憑優惠卡可於3月22日至28日內再次以65元品嚐雙球雪糕兩客。優惠適用於全綫分店。 分店一覽 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 豐澤網店逾200件產品低至35折 Dyson風筒/AirPods/Switch限量半價發售 今日 豐澤網店逾200件產品低至35折 Dyson風筒/AirPods/Switch限量半價發售 眾安銀行開業一周年優惠 簽帳享高達324%額外回贈 2021/03/11 眾安銀行開業一周年優惠 簽帳享高達324%額外回贈 花旗夥HKTVmall推憑分消費獎賞 最高可獲100元HKTVmall購物禮券 2021/03/11 花旗夥HKTVmall推憑分消費獎賞 最高可獲100元HKTVmall購物禮券 屈臣氏推塑膠容器回收計劃 儲印花可換現金券或禮品 2021/03/11 屈臣氏推塑膠容器回收計劃 儲印花可換現金券或禮品 UA戲院全綫結業 消費者手持戲票可獲賠償嗎？ 2021/03/10 UA戲院全綫結業 消費者手持戲票可獲賠償嗎？ 著數優惠 雪糕