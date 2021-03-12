Häagen-Dazs推雙球雪糕買一送一優惠

Häagen-Dazs推出雙球雪糕限時優惠！由3月12日起至21日，凡購買雙球雪糕可享買一送一優惠，並同時獲得「雙球雪糕買一送一優惠卡」一張，憑優惠卡可於3月22日至28日內再次以65元品嚐雙球雪糕兩客。優惠適用於全綫分店。

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撰文︰hket小編

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