▲ 【投資入門】為何短炒不適合投資新手？專家提醒入門投資2大要訣

近日環球股市大起大跌，一直強勢的科技股突然急挫，令不少散戶措手不及。不過，亦有不少散戶視跌市為吸納機會，趁市況波動時在低價買入，期望可等到股價反彈的機會，大賺一筆。短炒獲利很容易令人野心變大，投資新手想主力短炒，又是否合適？

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新手入市 憧憬股市如去年3月般反彈

在幾乎全民皆股的情況下，不少新手入市投資，期望可乘機賺快錢。但根據CNBC報道，認可財務策劃師兼財富管理公司Beyond Your Hammock創辦人Eric Roberge認為，新手投資者並不適合短炒，更提醒投資新手，不要以為自己能夠百分百準確地捕捉市場時機（Time the market）。

Roberge認為，現時不少散戶把握跌市入市，是認為市況就如去年3月般，可以在大跌市後迅速回升，為敢於冒險投資者的帶來可觀的回報。但他提醒，這些回報很有可能只是短期，提醒以長綫為目標的投資者，應避免嘗試去捕捉市場走勢。

他提出，新手入門投資時，掌握以下這兩點，能有助避免因短炒而損失。

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要訣一：想清楚投資目標是甚麼

牛市中不少股民靠短炒獲利，就誤認為在股市賺錢很容易，部分人更甚至因此而辭去工作，全職炒股。但Roberge認為，新手投資在短炒獲利時，或會形成過分自信，誤以為自己是「股神」。他提醒，新手投資者在股市輕易地獲利時，應撫心自問，自己是靠運氣還是分析，別讓虛榮感蒙蔽自己。

他認為，新手投資時，應問清楚自己，投資的目的是甚麼：是為了確保財務安全？或是誤將投資當作賭博，甚至在不知不覺間上癮？無論採用甚麼方式去投資，Roberge始終建議投資者應考慮長遠的目標，並理解市場會有升有跌。

要訣二：分散投資 建立多元投資組合

分散投資風險，別把雞蛋放在同一個籃子，雖然是老生常談，但仍為不少投資新手所忽略。Roberge建議，投資新手應建立多元的投資組合，將資金分散投資在不同投資工具，如股票、債券、物業及現金存款等。面對股市波動，當持倉的股價下跌時，多元的投資組合可助你分散風險，並利用其他投資工具，繼續增值你的財富。

責任編輯：李瑩

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