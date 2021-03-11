【網民熱話】日花3小時通勤網民感崩潰　欲租$5000唐樓單位增休息時間

雖說香港唔大，不過若要跨區工作，每日返工放工來回車程2至3小時，都唔好話唔浪費青春。有網民住新界每日過海上班來回需時3小時，故打算搬出市區自住。而該網民現時月入1.8萬元，惟扣除5,000元的租金開支後，已經沒有餘錢。

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年齡：23歲

家庭狀況：單身、與家人同住

每月收入：約17,000元（扣除強積金供款）

租金及水電：約6,000元

消費及交通：約5,000元

日用品及飲食開支：3,000元

有女網民於討論區發文，表示有意搬出來自住，並看上一個150呎旺角唐樓套房單位，月租為5,000元。該網民指自己一星期需要工作6日，每日花費3小時通勤，每月交通費高達1,200元。因此，她希望可以搬往旺角居住，減少通勤時間，可以增加休息時間，培養個人興趣。

事主月入18,000元，若要搬出來自住，每月只剩下約3,000元應付日用品及飲食開支，擔心金額不足夠應付支出。雖然事主男友稱可提供2,000元補貼租金支出，但事主主張財政獨立，不打算依賴男友。

【網民意見】

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認可財務策劃師李明正指，3,000元可能不太足夠應付日常生活開支。他表示，事主需要考慮當3,000元不足以應付該月的生活費時，需與家人商討調整家用金額或動用部分儲蓄應付開支。另一個事主需要考慮的是，事主如何善用節省的通勤時間，會考慮開拓副業或進修增值。他續指，如果節省了時間，但沒有好好善用，就不建議搬出來自住。

另外，有不少網民建議事主租住港島區的單位。李明正指出，港島當然會較為方便，但租金可能會較貴。若事主想節省金錢，不妨退而求其次，可考慮一些鄰近地鐵站的地方，即使新界也不要緊，租金有望再調低一點。

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不過，李明正提醒，租約一般簽一年，而現時勞動市場工作不穩定。若不幸被裁員，事主是否有足夠資金應付3至6個月的日常支出。若儲蓄不足夠，就會增加風險，萬一事主失去工作、又要交租，就會得不償失。

責任編輯：曹佩鈞

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