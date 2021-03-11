聯儲局下周議息　解構利率與股市之間關係

前文提到通脹如何影響美國聯儲局的貨幣政策，本文將會向大家拆解這些連鎖效應會如何影響股市的表現。

在傳統的經濟學上，加息會對股市不利，減息則有利股市。因為聯邦基金利率高的話會令企業的借貸成本增加，令生意更為難做，從而減少投資。另外，利率高的時候，亦會令市民大眾傾向將資金存入銀行收息，並將配置在股市的資金減少，會對股市構成壓力。

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相反，在利率低的時候，企業做生意的借貸成本減低，驅使它們作出更多併購買賣投資，而市民亦會傾向將資金從銀行提出轉至買賣股票，從而推動股市。

但以上只是籠統的說法，事實上不同板塊對於息口改變的反應都有所不同。就銀行股而言，由於加息會令市場憧憬銀行的淨利息收入增加，因此聯儲局宣布加息的話，銀行股一般會表現較好。而減息時，市民買樓的借貸成本減低，銀行利息收入會減低，不利銀行股板塊表現，但對地產股則反而有利。

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聯儲局即將在下周舉行議息會議，市場普遍預期會維持利率不變。而聯儲局主席鮑威爾早前亦表示，距離最高就業率和平均通脹率要實現的2%目標還有很長的路，又重申聯儲局在改變政策前會保持耐性。到底股市在下周議息會議後會有何轉變，仍有待觀察。

責任編輯：鄭樂怡

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