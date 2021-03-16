退休須有被動及穩定收入　理財YouTuber教你開Channel秘訣

有人年紀輕輕退休，亦有人仍然在默默努力工作，希望儲夠一筆錢，65歲左右可以退休。到底退休要幾多錢？又或者其實點先可以退休而無後顧之慮呢？台灣理財YouTuber蕾咪20多歲時已達財務自由，目前過着退而不休的生活，她對退休又有何想法？她又是如何做到「退而不憂」？

每個人對退休的定義都有所不同，簡單地退休？還是退休後可以奢侈生活？因此退休後所需的資金亦有所不同，對於要儲多少錢才能夠真正退休時，蕾咪並沒有給予一個特定金額，但她清楚表示，退休必須要有被動收入及穩定收入，當有資產時便足以創造穩定收入，所以年輕時着重在累積資產，而單純的儲蓄是不足夠退休，而且這部分被動收入要超過理想生活支出的兩倍，便可以考慮退休。

穩定被動收入是退休首要條件

蕾咪又如何為個人創立被動收入？她在正職工作期間，由於對理財有興趣，所以一直在網上學習相關知識，亦將自己所學識的在Blog分享。後來，Blog開始有聯盟行銷合作，亦即透過各種銷售導購、分潤等，這方面的收入亦已達致穩定收入。

另外，除了被動收入，她個人亦從事財務顧問工作，能透過這工作賺得額外收入外，又可認識學習更多理財知識，亦能在YouTube頻道上可以有更多不同類型的個案分享。所以這項工作有了協同效應，除個人有興趣，亦為頻道帶來更多真實個案，幫助內容的創作。蕾咪就是靠以上幾個方法，創造退休後的收入來源。

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開設頻道5大要訣



近年愈來愈多人期望增加被動收入，當中包括開設YouTube頻道，蕾咪可算是成功的例子。她建議開設YouTube先要有一年的準備資金，即使1年不賺任何錢頻道仍然可以繼續營運，因為單單依靠商業上的流量，若沒有資金的準備，收入又主要單靠一個渠道，過了一定的時間後，頻道承受一定的財政壓力，就難以持續經營。



近年網上因應疫情下，進展步伐加快，她認為網上業務最重要有商業模式，有方案推廣廣告收入，要以商業角度定位。對於期望以YouTuber身份開拓收入來源的人，蕾咪分享以下幾個要訣。

開設頻道可以先思考：

1）頻道主要定位是甚麼？

2）為甚麼要做這個頻道？

3）你想要改變甚麼？

4）傳達甚麼理念？

5）你想影響這個世界甚麼事情？





記者︰陳玉蓮

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