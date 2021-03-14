新冠疫苗副作用　原來特定保險有得賠！

最近，2019冠狀病毒病疫苗開放予公眾接種，讀者李先生打算接種，但又擔心有副作用，想了解現有保險計劃有否對此疫苗的保障。

新冠病毒疫苗出台約兩星期，不論是網上平台或是傳媒都聚焦在其成效及可能引致的副作用，政府也迅速回應，通過10億元撥款設立疫苗保障基金，向接種後出現嚴重異常事件的市民賠償200萬至300萬不等。當然，保險公司也乘勢推出免費「疫苗副作用保障」。

受保年齡有限制

新冠疫苗的推出，保險公司不敢怠慢，馬上設計相關保障，針對接種後的負面醫療症狀。保障主要分為三大類，分別是接種後因不良反應而住院、接種後仍不幸感染新冠病毒、接種後直接或間接導致身故，保額通常是一次性發放的現金津貼，保額由8,000元至200,000元不等，亦設有每日住院現金，金額由700元至1,200元不等。雖然賠償金額有限，但相信世界各地都希望憑藉疫苗，盡快令經濟活動回復正常，重新加強社會的凝聚力。

目前由保險公司所提供的疫苗保障是免費的，由於屬香港境內的保險產品，服務對象當然是香港市民為主，受保年齡通常有限制，一般上限至65歲，部分保險公司更不設年齡上限，亦會接受65歲以上人士投保。部分保險公司只保障合資格或特選客戶，例如現有客戶及其家人、前綫醫護、團體保險成員等，部分則放寬受保條件，只要擁有香港身份證便可，唯需要遵守其他特定條件，如必須成為相關流動應用程式的用戶或投保指定的理財產品等。

保障有效期兩年

政府的疫苗基金有效期為接種後的兩年，但保險公司所提供的則較短，一般為接種後1個月至1年不等，差別較大。接種初期可能會出現人潮，輪候時間也較長，如保障期太短的話可能未能充分保障不良反應的潛伏期。筆者相信，出現這種差別的原因是目前疫苗副作用的資料太少，保險公司難以準確計算接種疫苗後的風險機率，為免賠償金額超出預期，才會透過縮短保障期或縮減保額，以減低賠償風險過於集中的問題。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰新冠疫苗副作用 特定保險有得賠（收費文章）】

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