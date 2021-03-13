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香港花卉展18區賞花　滿足你「旅遊幻覺」

精明消費 10:00 2021/03/13

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3月是賞花季節，除了近月爆hit的黃花風鈴木、吊鐘花，因應疫情關係，康文署每年原在維園舉辦的香港花卉展覽，分散於18區之選定公園，設置精緻園圃、主題花花圃及鬱金香花圃，中式日式庭園兼備，襯以緋寒櫻的出塵，「旅遊幻覺」地處身京都，也算不俗。

今年以素有「花中西施」雅號的杜鵑花為主題花，並以「全城花‧傳承愛」為主題。東方園圃方面，有中西區的遮打花園、黃大仙的獅子山公園、九龍城區的海心公園、葵青的青衣公園等。至於西方園圃，則有觀塘的佐敦谷公園、西貢的寶康公園、深水埗的荔枝角公園、荃灣的賽馬會德華公園等，總之各區街坊落公園晨運，都可能看到百花競艷的場面。

東區愛秩序灣公園　和風茶室出塵味

在東區的愛秩序灣公園，目前其日式庭園花圃，幾株緋寒櫻（又稱山櫻或鐘花櫻桃）開得正盛，配以背後太安樓的樓景，很有城內桃花源feel，也吸引不少途人打卡。

東區愛秩序灣公園
地址：西灣河愛德街10號

九龍公園　中式樓閣庭園

尖沙咀的九龍公園，在花展中則呈現中式樓閣庭園布局，中間最搶眼的是紅杜鵑，兩旁則是杜鵑、雞爪槭、盆景木棉、杜鵑紅山茶、錦繡簕杜鵑、比利時杜鵑等，一時間琳琅滿目，也有不同的拍攝角度。另外，因今年的主題花是杜鵑，在中式庭園旁也有用花砌成的杜鵑圖案，亦是不俗的打卡位。

九龍公園
地址：尖沙咀柯士甸道22號

將軍澳單車公園　櫻花3月開花

數到本港賞櫻熱點，則首推將軍澳單車館公園。單車館公園內最多的櫻花品種為緋寒櫻，另外，還有富士櫻及吉野櫻。富士櫻因在富士山、箱根等地生，故又名富士櫻、箱根櫻。

香港單車館公園
地址：將軍澳寶康路105-107號
 

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網址：www.hkflowershow.hk/
（展期至4月19日）

 

作者：馮柏偉、何小雲

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文︰香港花卉展覽 遍地開花 緋寒櫻配日式庭園驚艷亮相（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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