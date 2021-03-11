聯儲局為何如此看重通脹數據？

通脹預期升溫令美股早陣子出現急瀉，但最新公布的美國2月份通脹數據符合市場預期，僅溫和上升，隨即紓緩市場憂慮情緒，並帶動道指表現再創新高，美國時間10日收市升464點。市場為何會因為通脹升溫而出現負面情緒？到底通脹與利率、債市及股市之間有何關係？

長遠而言，通脹上升是經濟增長的向好的訊號。然而，若通脹率過高，同時工資沒有相應增加的話，就會令消費品變得昂貴。因此，美國聯儲局的首要任務是維持通脹穩定，其中一個方法是透過利率去調節。而不論是加息還是減息，都會對經濟及市場產生連鎖效應。

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加息

當通脹升溫時，聯儲局會一般透過加息來收緊貨幣流動性。此舉將提高銀行間的借貸成本，令銀行亦需要相應調高存款利率，以吸引企業及消費者將資金存入銀行，並在實體經濟中減少支出。在貨幣供應緊張及消費品需求下降的情況下，通脹自然能因而降低。

減息

若經濟增長放緩時，聯儲局會採取下調利率的方法來提振經濟。下調基準利率會降低銀行間的借貸成本，從而鼓勵銀行降低存款利率。在企業和消費者發現儲蓄和貸款利率都較低時，借貸和消費就變得更有吸引力，從而刺激經濟增長，使通脹上升。

簡單了解過通脹與聯儲局貨幣政策的取態有甚麼關係後，下文將探討利率走勢對債市及股市的影響。



責任編輯：鄭樂怡

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