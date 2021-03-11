Netflix英劇心寒結局掀話題　《三人要守密，兩人得死去》報復出軌丈夫

▲ 《三人要守密，二人得死去》是Netflix最新的話題英劇。

Netflix爆紅英劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes），絕對是那種引起觀眾兩極反應的劇集。它只得6集，最初節奏緩慢，情節鋪排令人誤以為是圍繞婚外情的懸疑故事，直至看到那震撼的結局，才發現這是一部用另類角度講偷窺狂、控制狂的心理驚慄劇。

▲ 精神科醫生David及其太太Adele，婚前熱戀，婚後卻貌合神離。（相片來源︰Netflix）

這部話題英劇改編自Sarah Pinborough 2017年推出的心理驚慄小說《Behind Her Eyes》，它講述年輕美麗、離婚後跟7歲兒子相依為命的黑人單親媽媽Louise（Simona Brown飾演）在酒吧遇上高大型男David（Tom Bateman飾演），二人彼此吸引，擦出火花。

翌日早上，在醫務所當兼職秘書的Louise赫然發現自己的新上司正是David，但這位型男精神科醫生原來有位靚老婆Adele（Eve Hewson飾演）。最初二人決定忘記在酒吧邂逅的事情，但朝夕相對，終令他們發展起婚外情來。本來，有着浪漫愛情喜劇般的開端，但對主角而言，艷遇漸漸變成噩夢。

▲ 首集，Louise和David在酒吧邂逅，儼如浪漫愛情喜劇情節。（相片來源︰Netflix）

控制夢境

話說Adele強調自己初搬到倫敦沒有朋友，希望Louise可以作伴。單純的Louise答應了Adele的要求，隱瞞着David跟其太太喝咖啡、結伴跑步等。Louise還打開心窗，跟對方表示多年來受夜驚困擾，Adele即拿來昔日好友Rob寫下筆記，教Louise控制自己夢境的方法。

Louise因為對Adele內心有愧，因此常陪伴她，還漸漸相信Adele對David的種種指控，如用精神科藥物來控制着她、甚至認為Adele是家暴受害者，她和David關係就逐漸出現裂痕。

▲ Louise（左）因為當上第三者而內疚，繼而成為Adele的聆聽者。（相片來源︰Netflix）

當觀眾以為這是一個攻於心計的發展。第6集的震撼的真相令人拍案叫絕，但也有不少觀眾嫌情節過分匪夷所思。筆者就覺得原作者在描寫控制狂、偷窺狂，以及在感情關係中不斷被情緒勒索的痛苦方面，甚有新意。

原作者Sarah Pinborough在Netflix的製作訪問中透露，當年看了《失蹤罪》（Gone Girl）而大受啟發，因此，她以牽涉謊言和秘密的婚外情作創作起點，再加入她向來感興趣的夢境元素。

▲ 離婚多年的Louise和婚姻不愉快的David彼此吸引，迅即發展出婚外情。（相片來源︰Netflix）

不同時空的三角關係

有趣是，Sarah原來最初是希望這小說能被搬上大銀幕，結果卻是曾製作英劇《王冠》（The Crown）的Left Bank公司最先接洽她，Netflix繼而表示興趣，還請來曾創作有關食人醫生劇集《Hannibal》的Steve Lightfoot把小說改編，才促成了這部Netflix原創劇集的誕生。

▲ 十年前，作為千金小姐的Adele已跟David拍拖。她入住療養院時認識了出身工人家庭要戒毒的Rob。（相片來源︰Netflix）

至於那個富爭議的黑暗終局，Sarah笑說理解有部分人會不喜歡，但絕非純為嘩眾而作出大逆轉安排。事實是，若細心觀看，便會發現原作者透過現實與回憶交錯，展現不同時空的兩段三角關係，而逐步為結局作出鋪排，細節如Adele的廚藝、紅色筆記、Rob和Lousie的夢境、甚至英文劇名等，其實都是指向結局的線索。