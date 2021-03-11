▲ 【自願醫保】唔止扣稅咁簡單！細數VHIS鮮為人知的好處

價格透明 加價無所遁形

漢堡包加價，傳媒自會報道，大家亦很易察覺，但是醫療保險呢？不少人知道年紀愈大，醫療保險的保費愈貴，但是大家其實無法透過「現時」的保費表預視將來，因為「現時」的保費未反映醫療通脹，而保險公司往往以醫療通脹為由來加價。

先談自願醫保，保險公司須將自願醫保的保費刊載於其網站內。另外，只要大家前往自願醫保的官方網站，登入「消費者資訊專區」內的「識別認可產品」專頁，再選擇標準計劃名單或靈活計劃名單，便可翻查過去計劃的保費，加多加少，立即知道。相反，對於一般醫療保險，保險公司悄悄加價而難被察覺，因為消費者難以透過公開途徑得識，更遑論計算其加幅。

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核保問卷條款 冀減少索償爭議

過往，保險公司以受保人於投保時未披露重要事實而拒賠。但是，普通消費者難以分辨何為必須披露的重要事實（Material fact）。

自願醫保的的條款提到，保單持有人及受保人均有責任回覆核保問卷的問題，披露重要事實，可是，若核保問卷未有相關問題，保險公司將豁免保單持有人及受保人披露有關資料的責任。換言之，若保險公司設定的問題本身含糊，未能引導保單持有人及受保人披露重要事實，這是保險公司的責任，而非保單持有人及受保人。

至於一般醫療保險，不論核保問卷字眼是否模糊不清，向保險公司披露重要事實，仍是保單持有人及受保人的責任。

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食衛局把關 釐清條款灰色地帶

去年10Life發現，自願醫保中的「訂明非手術癌症治療」的保障適用於「住院期間，或在為日症病人提供醫療服務的設備下」的合資格費用，對於家中口服標靶藥是否受保存在不同的詮釋空間。其後10Life向食物及衛生局了解有關條款的含義。據了解，食物及衛生局曾就事件向多間保險公司查詢，並事後向保險公司發出通知，指有關治療只要是由註冊醫生按醫療需要處方，便可以獲得保障。事件反映，食衛局為自願醫保把關，釐清條款，能減少日後索償可能出現的爭議。

除了本談及的條款，自願醫保亦於索償爭議的關鍵條款──醫療必需（Medically necessary）及合理及慣常（Reasonable and customary）──加以保障消費者。

自願醫保保單條款，可以點保障消費者續保？【上一頁】

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：自願醫保計劃VHIS有得扣稅最吸引？原來仲有鮮為人知的好處，已獲授權轉載。】

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