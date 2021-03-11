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【自願醫保】唔止扣稅咁簡單！細數VHIS鮮為人知的好處

博客 18:44 2021/03/11

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【自願醫保】唔止扣稅咁簡單！細數VHIS鮮為人知的好處

時值稅季，不少保險公司都趁機力推可扣稅的自願醫保計劃（VHIS）。提起自願醫保的好處，多數人都知悉扣稅優惠，又或者是自願醫保標準計劃設有統一條款及基本保障，例如保證續保至100歲、保障投保前未知的已有疾病等。然而，自願醫保的優點並不止於此，有些條款不為消費者注意，但在精算的角度而言，對消費者卻相當「值錢」，10Life就跟大家探討這些鮮為人知的好處。

【一齊來計計　「扣稅三寶」可以慳到幾多稅？：按此

條款暗藏玄機　保證續保倍安心

自願醫保保單條款雖然複雜，但部分細節確實保障消費者，就如保證續保，乍聽之下，看似沒甚麼特別，因為香港市場上不少傳統的醫療保險也標明保證續保。不過，自願醫保的續保的條款卻明確定明﹕

若本公司於續保時將會或已終止與政府註冊為自願醫保的產品提供者，但仍獲《保險業條例》 授權承保本條款及保障，將按以下安排續保：本條款及保障將按不差於（no less favourable than）本公司終止與政府註冊為自願醫保的產品提供者時由政府公布最新版本的標準計劃條款及保障（當中第一部分第7節、第六部分第1（b）及第5節和政府不時批准的其他豁免事項則除外）自動續保。

以及

按以上（a）-（c）段所述的續保情況下，任何其他對條款及保障的修訂應適用於所有同一類別保單，並且不可與以上（a），（b）或（c）段（按情況而定）相違背及導致與續保前比較時，出現適用於本條款及保障的賠償限額被減少（reducing the benefit limits）或共同保險或自付費增加的情況出現。

【平價VHIS大比併　一年保費少於5,000元夠唔夠保障？：按此

與一般醫保的保證續保比較，上述自願醫保條款凸顯出兩個優勢：

一、他日縱使保險公司因銷情欠佳、計錯風險、或者虧蝕等任何原因而要將產品下架，保險公司仍有責任向早前已購買自願醫保的客戶續保。相反，就算一般醫療保險標榜保證續保至指定歲數，但只要產品下架，客戶便無法續保；屆時，如果客戶年老或身體狀況已不如以前，想購買另一份醫保亦可能會遇上拒保或額外加保費的情況。

二、保險公司於續保時不能任意刪減或調低其自願醫保的保障或保額。換句話說，若保險公司之早推出的高保額或特點而導致成本大增，將來保險公司亦不能將有關項目變差。反之，於一般醫療保險，當某保障項目導致賠償超出預期時，保險公司有權於續保時改動此保障項目。

若自願醫保加價，靠呢個方法就能發現？【下一頁

 

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。   

【文章來源：10Life；原題：自願醫保計劃VHIS有得扣稅最吸引？原來仲有鮮為人知的好處，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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