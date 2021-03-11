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創業想順利　要識幫公司改個好名？

博客 12:21 2021/03/11

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創業要注意甚麼相關法律事項？

第一，要選擇合適的企業類型。小型初創企業常見企業類型有獨資型公司、合伙型公司及私人有限責任公司。不同企業類型暗示法律對該公司有不同法律保障：獨資公司及合伙型公司屬無限連帶責任公司，東主對於公司債務負有全部清償的義務；獨資及合伙型公司亦不能持有法人身份，東主必須承擔所有針對公司之法律追究、控訴。相反，有限公司可以擁有資產並簽訂合同，屬於法人組織，股東亦只負有限債務責任。再者，不同企業類型有不同稅務安排，如《稅務條例》附表8B列明政府會向有限公司首200萬港元利潤與剩餘利潤徵收不同的利得稅稅率。

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第二，公司命名相關問題。政府對公司名稱註冊有設限制：公司名稱不可與公司註冊處的《公司名稱索引》上其他名稱吻合、公司名稱不可令人反感或違反公眾利益。如公司名稱包含第622A章《公司（公司名稱所用字詞）令》所列明的字或詞、公司名稱令人產生特別聯想（名稱與香港政府或其任何部門、機關有所關連），則須先獲得處長的批准才可註冊。大家可以按照《香港公司名稱註冊指引》進行構思，同時亦可以透過知識產權署網上檢索系統，查閱商標記錄，避免承受侵犯商標的風險。

大家創業時要對不同法律要求保持敏感，以助企業創立初期能有更順利的發展。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 蘇文傑律師 香港調解仲裁中心主席

欄名 : 法律與財富

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