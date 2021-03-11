▲ 【理財個案】40多歲移居澳洲 計劃用80萬元投資 冀年回報達10%有可能嗎？

有讀者計劃與丈夫移居澳洲，丈夫在當地有穩定工作及收入，她預計到埗後或會找兼職，支持日常生活開支，惟預計無多餘資金可留作儲蓄。她現時有140萬元現金儲蓄，計劃用80萬元資金投資，投資期10年，期望年回報達10%，有可能嗎？看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年四十幾歲了，將會移居澳洲，先生喺當地有穩定工作同收入，過到去，我可能會搵吓兼職做，未必可以儲到錢。

現金140萬元中會留60萬元作備用，其餘80萬元可投資股票，希望每年有10%回報，投資期10年。如果繼續加注以下股票，可以做到10%回報嗎，可以畀啲意見我參考吓嗎？

【中年失業揸15股蝕13萬多 邊啲繼續揸邊啲要換馬？：按此】

現時資產如下：

【39歲夫婦疫情下收入大減 擁150萬元積蓄應如何部署買樓？：按此】

龔成︰

你以上股票都可以，但中海油 （00883） 雖有質素，但不是最高質類別。

石油是商品，當中沒有差異性，公司要將石油賣出，只能跟國際油價，這令其處於被動狀態，沒有價格自主的能力，令公司獨特性有限。這類商品企業可投資，但不宜佔太多。

現時大市在合理區，現金和股票比例大約各一半，故你可以再動用多20萬元，分注入一些優質股。餘下資金就等大跌市，才加大力度入貨。除了投資以上股票，以下股票都合適，供你作參考。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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