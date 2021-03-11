  • 21°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】40多歲移居澳洲　計劃用80萬元投資　冀年回報達10%有可能嗎？

博客 18:35 2021/03/11

分享：

【理財個案】40多歲移居澳洲　計劃用80萬元投資　冀年回報達10%有可能嗎？

有讀者計劃與丈夫移居澳洲，丈夫在當地有穩定工作及收入，她預計到埗後或會找兼職，支持日常生活開支，惟預計無多餘資金可留作儲蓄。她現時有140萬元現金儲蓄，計劃用80萬元資金投資，投資期10年，期望年回報達10%，有可能嗎？看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年四十幾歲了，將會移居澳洲，先生喺當地有穩定工作同收入，過到去，我可能會搵吓兼職做，未必可以儲到錢。

現金140萬元中會留60萬元作備用，其餘80萬元可投資股票，希望每年有10%回報，投資期10年。如果繼續加注以下股票，可以做到10%回報嗎，可以畀啲意見我參考吓嗎？

【中年失業揸15股蝕13萬多　邊啲繼續揸邊啲要換馬？：按此

現時資產如下：

現金：140萬元
股票：約40萬元

【39歲夫婦疫情下收入大減　擁150萬元積蓄應如何部署買樓？：按此

龔成︰

你以上股票都可以，但中海油 （00883） 雖有質素，但不是最高質類別。

石油是商品，當中沒有差異性，公司要將石油賣出，只能跟國際油價，這令其處於被動狀態，沒有價格自主的能力，令公司獨特性有限。這類商品企業可投資，但不宜佔太多。

現時大市在合理區，現金和股票比例大約各一半，故你可以再動用多20萬元，分注入一些優質股。餘下資金就等大跌市，才加大力度入貨。除了投資以上股票，以下股票都合適，供你作參考。

平穩增長股︰

盈富 （02800） 、金沙 （01928） 、恒地 （00012） 、平安 （02318） 、中銀 （02388） 、港鐵 （00066） 、煤氣 （00003） 、長建 （01038） 、領展 （00823） 、希慎 （00014） 、太古地產 （01972）

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

相關文章

【理財個案】34歲月入$36,000　持倉帳面蝕15%如何翻身？
2020/10/30
【理財個案】34歲月入$36,000　持倉帳面蝕15%如何翻身？
【理財個案】夫婦轉按自住樓手持$650萬現金　買多一間樓收租還是買股收息？
2020/12/04
【理財個案】夫婦轉按自住樓手持$650萬現金　買多一間樓收租還是買股收息？
【理財個案】29歲年輕人無父幹　靠份糧難出頭　零投資知識如何財富增值？
2020/12/24
【理財個案】29歲年輕人無父幹　靠份糧難出頭　零投資知識如何財富增值？
【理財個案】打工仔還有8年就退休　如何達成100萬退休金目標？
2021/01/21
【理財個案】打工仔還有8年就退休　如何達成100萬退休金目標？

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】39歲夫婦疫情下收入大減　擁150萬元積蓄應如何部署買樓？
2021/03/04
【理財個案】39歲夫婦疫情下收入大減　擁150萬元積蓄應如何部署買樓？
【REITs】唔使買樓都可以收租！買樓vs投資房託基金利弊比較
2021/02/25
【REITs】唔使買樓都可以收租！買樓vs投資房託基金利弊比較
博客 - 【REITs】唔使買樓都可以收租！買樓vs投資房託基金利弊比較
2021/02/25
【REITs】唔使買樓都可以收租！買樓vs投資房託基金利弊比較
博客 - 【財富增值】教你善用水桶模式投資法　先增值財富再創造現金流
2021/02/18
【財富增值】教你善用水桶模式投資法　先增值財富再創造現金流
博客 - 【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
2021/02/11
【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
股票 港股 儲蓄 盈富基金（02800） 阿里巴巴－SW（09988） 太古地產（01972） 恒基地產（00012） 石藥集團（01093） 中國海洋石油（00883） 中國海外發展（00688）

上一篇文章

【自願醫保】唔止扣稅咁簡單！細數VHIS鮮為人知的好處

下一篇文章

Netflix英劇心寒結局掀話題　《三人要守密，兩人得死去》報復出軌丈夫

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 避開3種有機會蝕大本的高風險投資
避開3種有機會蝕大本的高風險投資
博客 - 44歲理財顧問入不敷支　欠債約50萬元怎解決？
44歲理財顧問入不敷支　欠債約50萬元怎解決？
博客 - 政改之後的樓市
政改之後的樓市
博客 - 轉場買美股？　留意3個熱門美股板塊
轉場買美股？　留意3個熱門美股板塊
Netflix英劇心寒結局掀話題　《三人要守密，兩人得死去》報復出軌丈夫
Netflix英劇心寒結局掀話題　《三人要守密，兩人得死去》報復出軌丈夫
adidas、Nike、Reebok推古怪波鞋　3大鞋款必成炒賣項目
adidas、Nike、Reebok推古怪波鞋　3大鞋款必成炒賣項目