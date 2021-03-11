HP開倉精選產品低至3折　東海堂買4件或以上指定甜品享85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. HP：開倉精選產品低至3折

由即日起至3月13日，HP舉行開倉活動，多款桌面電腦、手提電腦、影印機以及各款配件都有優惠，精選產品低至3折。

需要注意的是，部分出售產品為陳列品，陳列品及特價品每人限買1部，數量有限，售完即止。

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時間：11:00-19:00

地點：九龍灣宏開道16號德福大廈14樓1402室

2. 東海堂：買4件或以上指定甜品享85折

由即日起至3月13日，於東海堂分店購買4件或以上指定甜品，即享85折。

指定7款甜品包括藍莓吉士撻、蜜瓜撻、粒粒芒果千層條、榛子千層條、柚子乳酪慕絲切餅、甘栗切餅及北海道3.6牛乳布丁杯。

此優惠不適用調景嶺站、日出康城、第一城、荷里活廣場、將軍澳新都城分店。

優惠只限購買指定7款現售產品，不適用於訂購產品。產品數量有限，售完即止。

需要注意，優惠不可使用東海堂禮餅券付款，亦不可與其他優惠同時使用。

3. 7-Eleven：買自家品牌台式飯糰送陽光檸檬茶

最後2日！於7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT台式飯糰，即送陽光檸檬茶（330毫升）。

撰文︰hket小編

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