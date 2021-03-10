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【BNO移民英國】積金局：不能以BNO或相關簽證申請提早領取強積金

強積金 18:36 2021/03/10

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自從英國政府推出「5+1」的BNO居英簽證後，不少港人申請簽證移民當地。據本地傳媒報道，宏利發出內部指引，指接納BNO居英簽證為提早提取強積金的文件。但積金局下午發聲明指，不接受計劃成員以BNO或相關簽證為由，提早領取強積金。

【英政府修例　允BNO居英簽證持有人極貧困下申領政府資助：按此

新增BNO簽證指引

報道指，宏利內部指引列明，有3種永久離港申索情況，一是離港往中國內地；二是家庭／配偶簽證／許可證；三是離港往英國BNO簽證，而BNO簽證部分屬新增項目。當中提及BNO簽證可獲接納為申索之證明文件，但需視乎當時移民政策而定，而申索人亦需提交補充證明文件證明已經或將會離港。

該報亦有向滙豐、BCT銀聯、友邦及永明查詢，均表示會按積金局既定要求處理，若強積金成員要求以「永久性地離開香港」為由提出申請，需提交相關文件處理。

不能以BNO簽證　申請提早提取強積金

不過，積金局下午發聲明指，由於BNO護照於今年1月29日起，已經不獲政府承認為有效旅行證件和身分證明。因此，計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證，作為申請提早提取強積金的證據。

積金局指，強積金受託人在執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事。另外，受託人更須擔當把關者的角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料。積金局會繼續與強積金受託人在有關方面作出跟進。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : MPF理財

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