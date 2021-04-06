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【活期收息】1年賺近$5,000息!　教你50萬元資金食盡虛銀活期高息

收息攻略 13:00 2021/04/06

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前文提到將50萬資金放進各間虛擬銀行1年可以收取多少利息，若將資金「All in」MOX Bank可得利息收入3,250元，似乎是最高。

但事實上，每間虛擬銀行的利息優惠各有不同，並多以分層遞增的方式計算，而開首的資金的年利率會較高。若將50萬元資金靈活地配置在不同虛擬銀行，所得的利息收入會較只單一放在一間銀行高，以現行的利率計，一年最多仲可以賺多1,700蚊！

首2萬元存天星

$20,000 x 3.6% = $720

以上圖表顯示出各虛擬銀行的港元活期存款利率，可見天星銀行的起首資金利率最高，首2萬元年利率為3.6%，因此將2萬元放進該行一年可得利息720元。

其後2萬元存螞蟻存款寶

$20,000 x 2% = $400

其次，是螞蟻銀行旗下的存款寶，2萬元或以下的存款額年利率為2%，若將2萬元放進存款寶一年，可得利息收入400元。

再其後5萬元存Livi

$50,000 x 1% = $500

緊隨其後，是Livi Bank首5萬元或以下存款額的年利率為1%，因此存入5萬元一年後，可在該行得到500元利息。

再其後20萬元存眾安

$200,000 x 1% = $2,000

眾安銀行的港元活期存款利率同樣為1%，存款額規定為20萬元或以下，因此將20萬元存入該行一年，可得利息2,000元。

【唔怕股市chok　低風險定存收息　虛銀短存息率一覽：按此

餘額存MOX

$210,000 x 0.65% = $1,365

在將資金分別配置到以上4間銀行後，50萬元資本尚餘21萬元。MOX Bank的港元活期存款額正好為50萬元或以下，年利率為0.65%，若將這21萬元放進MOX Bank，可得利息1,365元。

$720 + $400 + $500 + $2,000 + $1,365 = $4,985

因此，將資金配置到不同銀行之後，一年後的利息收入為4,985元，跑贏只將資金全數放進MOX Bank一年所得的3,250元利息收入，兩者差額足足相差逾1,700元！

但要留意的是，各銀行的活期存款利率不時有變，而且涉及新客戶優惠，因此以上計算僅供參考。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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