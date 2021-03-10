SPAC新財路？　停一停　諗一諗

受一位基金業翹楚的指點下，今期為大家一起探討近期金融界的熱門話題──SPAC。

SPAC的全名是Special Purpose Acquisition Company，即「特殊目的收購公司」或稱「空頭支票公司」。在運作上，其實是先由一班有頭有面有份量的發起人或公司，成立一間空殼公司，然後透過IPO集資，再通過併購目標公司，為這個殻提供「血」和「肉」。跟傳統上市程序相比，在時間上由最少幾年，加速至幾個月便可成事。而散戶投資者亦可在集資鏈的較早期參與，一嘗以往只有機構性或基礎投資者在IPO時，贏在起跑綫的優勢。

【拆解SPAC 上市時只是空殼公司？：按此】

雖然SPAC不是新事物，但受因為2020年疫情影響，在美國如雨後春筍般出現。SPAC IPO的數量達248家，集資額約833億美元。而這股「空頭支票公司」風，更吹至亞洲，新加坡期望成為亞洲首個有SPAC IPO的交易所。而香港的監管機構亦展開前期研究。

對於各地交易所而言，SPAC無疑是一條新財路。但對散戶投資者來說，筆者建議還是要拭目以待，帶眼識「人」。投資在有業績支持的公司都要做好功課，何況沒有既定投資目標及對象的「公司」。

這些煩惱，還是交給有規模的基金經理及管理團隊較為上算！

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