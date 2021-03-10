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ESG人才渴市月薪高達10萬元　如何進修把握入行機會？

個人增值 18:51 2021/03/10

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新世界發展 （00017） 疫市中增聘近千個職位，當中薪酬最高的ESG策略師，月薪高達10萬元。近年企業在「環境、社會和企業管治」（ESG）日益受到投資者注視，不少企業積極提升ESG方面的表現。面對ESG的大趨勢，打工仔可如何裝備自己，把握入行機會？

【為何ESG人才如此吃香？：按此

ESG人才渴市　月薪高達10萬元

ESG策略師月薪高達10萬元，新世界發展公布該職位描述，應聘者需具有ESG經驗外，並具有數據管理、諮詢和項目管理方面的經驗，可因應不斷變化的ESG評級標準，進行風險管理。

近年陸續有評級機構開始就企業的ESG表現作出評級，作為投資者的參考指標之一，企業對自身ESG表現愈來愈重視。從各大招聘網站可見，不少企業亦正招聘ESG相關的人才，打工仔有意進修自己把握入行機會，有甚麼方法？

【比特幣未來前景如何　與ESG有密切關係？：按此

進修ESG課程　應對未來大趨勢

事實上，市面上已有不少ESG相關的課程，包括香港理工大學專業進修學院的「環境、社會與管治報告證書」課程，以及香港大學專業進修學院的「可持續發展專業證書」，兩個課程均適合投資業界的人士修讀。有關課程內容涵蓋與ESG有關的商業道德、企業社會責任和可持續性，以及對社會負責的投資和綠色融資等，亦獲得持續進修基金認可，為期3個月，費用介乎6,000元至7,500元不等。

此外，網上亦有不少免費課程，如企業金融研究所（Corporate Finance Institute）的「Introduction to ESG」。特許金融分析師協會（CFA Institute）亦設有「Certificate in ESG Investing」的專業資格證書的考試，讓特許金融分析師考獲專業資格，證明自己具備ESG的專業知識。

 

責任編輯：李瑩

欄名 : 職場百科

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