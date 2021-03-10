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adidas、Nike、Reebok推古怪波鞋　3大鞋款必成炒賣項目

博客 18:37 2021/03/10

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人雖然只有兩隻腳，但筆者就認識不少男生都是鞋癡一名，他們對球鞋的鍾愛程度遠超乎大家想像，家中坐擁過百對球鞋絕對司空見慣。有見及此，運動品牌近年為了滿足這一班鞋癡的須要，基本上單是每個月推出全新球鞋款式就超過數十個款，而且鞋款愈走愈偏鋒，外形愈來愈怪誕，但話雖如此，它們全都是被納入「炒鞋」範圍。

被譽為史上最易穿和除的Nike Go Flyease球鞋，未穿時的怪相已經先聲奪人。（售價未定/圖片Nike提供）

Nike Go Flyease球鞋穿上後其實非常正常。（圖片Nike提供）


首先要談的是Nike的Nike Go Flyease，這球鞋絕對是怪型怪相之最，設計靈感是為了解放雙手而來，它配備了雙穩態合葉設計，該設計使球鞋在完全鬆開和完成穿著後都能保持穩定，簡單直接地說是「易穿易除」，甚至不須要雙手來幫助，預計即將上架。

YEEZY 450 Cloud White球鞋於明天面世，只在adidas的官網發售。（$1,799/圖片adidas提供）

YEEZY 450是首個德國製造的YEEZY型號，單是這一點可會叫你忍不住出手？（圖片adidas提供）

Nike Go Flyease如此怪相，身為勁敵的adidas亦不敢怠慢，由Kanye West主理的YEEZY 450 Cloud White又再一次衝擊大家視線，連身Primeknit網面的襪套式結構可自行調節寬度，波浪形的EVA 鋸齒外底和趣怪外型，早已超脫了我們日常看見的球鞋外觀。

題外話是Kanye West近日和Kim Kardashian離婚，原來這對新聞多多的夫婦早在結婚前已簽下婚前協議，一旦離婚，Yeezy仍然全屬Kayne West（據估計Yeezy市值約12.6億美元），Kim一個「斗零」都無權過問，恩愛表面原來都是麵包更重要。

Reebok X Martin Margiela Tabi運動鞋，將品牌著名的分趾Tabi boots意念移植到球鞋上。（$2,399/圖片Maison Margiela提供）

鞋頭分趾設計。（圖片Maison Margiela提供）

Tabi sneakers未來日子應該陸續會有不同顏色版本出現。（售價未定/圖片Maison Margiela提供）

Nike和adidas都推出了怪鞋，Reebok亦不遜色，再次聯同Maison Margiela推出Tabi運動鞋，設計師John Galliano沿用了品牌Tabi boots的分趾設計放於球鞋上，鞋面應用了nappa皮革與EVA鞋底製造，暫時有白色和黑色選擇。

但如無意外日後應該會有更多顏色例如紅、灰、natural和經油漆過的顏色在市場上出現。以上3對「唔係人咁品」的球鞋，男士們你會選擇哪一對？

產品查詢：www.adidas.com.hk、www.nike.com.hk、Maison Margiela（2840 0318）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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