屈臣氏推塑膠容器回收計劃 儲印花可換現金券或禮品 精明消費 09:00 2021/03/11 分享： 環保減塑是近年的大趨勢，屈臣氏與P&G合作推出「塑膠再生」塑膠容器回收計劃。市民可以把空樽交回屈臣氏門市，儲印花換領不同產品！ 由即日起至5月31日，易賞錢會員每交還一個任何品牌的個人護理用品塑膠容器予香港任何一間屈臣氏分店，即可獲贈「塑膠再生」電子印花乙個。儲滿指定電子印花，顧客可免費換取指定禮品。 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 UA戲院全綫結業 消費者手持戲票可獲賠償嗎？ 2021/03/10 UA戲院全綫結業 消費者手持戲票可獲賠償嗎？ 復活節Staycation有着落 半島住豪華客房連雙人早餐人均1,584元 2021/03/10 復活節Staycation有着落 半島住豪華客房連雙人早餐人均1,584元 限時優惠！7-Eleven x Deliveroo購物滿$150享5折 2021/03/10 限時優惠！7-Eleven x Deliveroo購物滿$150享5折 Tory Burch開倉優惠 精選產品低至3折 2021/03/09 Tory Burch開倉優惠 精選產品低至3折 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 2021/03/09 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 著數優惠 屈臣氏