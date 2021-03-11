屈臣氏推塑膠容器回收計劃　儲印花可換現金券或禮品

環保減塑是近年的大趨勢，屈臣氏與P&G合作推出「塑膠再生」塑膠容器回收計劃。市民可以把空樽交回屈臣氏門市，儲印花換領不同產品！

由即日起至5月31日，易賞錢會員每交還一個任何品牌的個人護理用品塑膠容器予香港任何一間屈臣氏分店，即可獲贈「塑膠再生」電子印花乙個。儲滿指定電子印花，顧客可免費換取指定禮品。

撰文︰hket小編

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