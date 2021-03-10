【投資策略】大跌市時誰在裸泳？價值投資 vs 增長投資　你啱邊個？

近日環球股市大起大跌，早前熱炒的科技股一度出現拋售潮，股神巴菲特（Warren Buffett）名言「潮水退去時，才會知道誰在裸泳。」再度引起散戶討論，更劍指重倉科技股的女股神Cathie Wood。巴菲特均有採用價值及增長投資兩種截然不同的投資策略，哪種策略更適合你？

【從巴菲特身上學到的4堂投資課：按此】

價值投資是甚麼？

價值投資（Value investing）由有「價值投資之父」之稱的葛拉漢（Benjamin Graham）所建立，他在著作《聰明的投資者》（The Intelligent Investor）、《證券分析》（Security Analysis）中提出了一個概念：「每間公司都有自己的內在價值，當公司的股價和內在價值有較大的差異時，股價就可能會出現過高或過低的價格。」

巴菲特作為葛拉漢的學生，一直奉行價值投資法。價值投資者會透過價值基本面分析，例如高股息收益率、低市盈率（P/E）和低市淨率（P/B），去尋找並投資於一些內在價值高而股價被低估股票。價值投資者同時主張用時間去把利潤及企業價值最大化，採用買入持有策略（Buy And Hold）的長綫策略，着眼長期投資，而非市場的短期波動。

增長投資是甚麼？

增長投資由（Growth investing）「增長股價值投資策略之父」費雪（Philip A. Fisher）所建立。相較於價值投資，增長投資更着重投資在具高增長潛力的公司，即使股票的市盈率及市淨率已偏高，但只要價值投資者認為該公司具增長潛力，並有能力在特定領域內與其他公司競爭，他們則樂於承受較高的投資風險及股價的波動。

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女股神是否增長投資者？

Cathie Wood雖未有明確表明自己採用增長投資策略，但從她的投資組合及訪問內容可見，她或是個增長投資者。她主力投資在創新及生物科技行業的公司，部分均被視為估值過高。她的愛股之一電動車生產商Tesla（美：TSLA）佔旗下管理的ARKK ETF一成比重，而Tesla的2021年預期市盈率達252%，但女股神多次在訪問中強調，Tesla在自動駕駛具領先地位，價格具吸引力，並在Tesla股價下挫時積極吸納。

價值投資 vs 增長投資

兩種投資策略何者較好的爭論一直未停過，理論上，價值型股票的風險和波動性較低，因為它們通常是規模更大、實力更強的公司。即使他們未到大行所預測的目標價，但仍然可以提供一定的資本增長，而且這些股票通常均會派發股息。

相反，增長型股票通常會避免派發股息，並將收益重新投資到公司，以擴大公司的規模。增長股對投資者造成損失的可能性也更大，尤其是在公司無法跟上增長預期的情況下。舉例說，如果該公司的新產品在上市前曾受到吹捧，而後來上市後該新產品存在缺陷，或可能會使其股票價格暴跌。一般而言，增長型股票具有較高的潛在回報和風險。

投資者應採用哪種策略，應根據個人風險承受能力、投資目標及投資時期而決定。以巴菲特為例，他也曾表明自己是15%的費雪（增長投資者），85%的葛拉漢（價值投資者）。

責任編輯：李瑩

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