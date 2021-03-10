存入50萬一年邊間虛銀仍有3,000元利息？　比較8大虛銀活期存款利率

金管局現時已發出8間虛擬銀行牌照，包括眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（AirStar）、匯立銀行（WeLab）、MOX Bank、Livi Bank、平安壹賬通銀行（PAO Bank）、螞蟻銀行（Ant Bank）及富融銀行（Fusion Bank）。雖然近日多間虛擬銀行減港元活期優惠利率，但減息率後仍高過傳統銀行。

假設手頭上有50萬港元，想放入活期存款，以一年計，放在各間虛銀到底有幾多息收？以下為大家計算一下：

【開業優惠料陸續調整 眾安先削高息活期存款上限：按此】

眾安銀行

首20萬元的活期利率存款利率為1%，超過20萬元後年利率0.01%。因此，若存入50萬元的話，1年後可得2,030元利息。

天星銀行

自今年3月1日起，成功開戶的新客戶，年利率按每分層遞增存款計算。首2萬元，年利率3.6%；2萬以上至100萬元的年利率為0.5%；100萬元以上為0.1%。若存入50萬元，1年後可得3,120元利息。但要留意想享高息僅屬新客戶優惠，基本年利率僅得0.1%。

匯立銀行

核心帳戶的存款利率為0.1%。即是在存入50萬元一年後，僅得500元。

MOX Bank

綜合所有在MOX的戶口，總計為50萬元或以下的存款均可每日獲年利率0.65%的利息。因此1年後，50萬的存款可得利息3,250元。



Livi Bank

儲蓄年利率分三部分，首50,000元或以下的年利率為1%，其後5萬元以上至50萬元為0.5%，餘額為0.01%。以此計算，1年後50萬元存款可得2,750元利息。

平安壹賬通銀行

現時首50萬元的年利率為0.6%，50萬以上的年利率為0.01%。因此存入50萬元存款一年後，可得利息3,000元。

螞蟻銀行

雖然活期儲蓄帳戶，即主帳戶的年利率為0.001%，相等於零息。但存入存款寶的話，則按帳戶餘額分層有不同的適用年利率：2萬元或以下的年利率為2%，2萬元以上至20萬元或以下的年利率為0.5%，20萬元以上存款則採用活期儲蓄帳戶利率，即0.001%。若存入50萬元於存款寶1年，可得1,402.8元。



富融銀行

港元活期存款利率為0.1%，即存入50萬元一年，得利息500元。

【虛銀大舉減息 真係單純「減息」咁簡單？：按此】

由此可見，將50萬元資金集中放在MOX一年，所得的利息是最多，有3,250元。其次是天星銀行的3,120元利息，但僅限於新客戶獲得的優惠，才可有此利息，該行的基本年利率事實上只得0.1%。平安壹賬通銀行的利率仍有0.6%算不錯，存入50萬一年後可獲利息3,000元。

另外，亦要提醒大家，銀行的利息不時有變，不排除各行在一年間會調整利率，因此以上的利息收入數字僅供參考。

責任編輯：鄭樂怡

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