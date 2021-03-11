▲ 44歲理財顧問入不敷支 欠債約50萬元怎解決？

先由心理着手減壓

雖然財政問題不能即時解決，但可以先從心理着手，心理壓力減少亦有助改變工作效率及表現。我建議，他現時不要煩惱何時可買到樓或是有關儲錢問題，反而要提醒自己因肩負屋企人不足的問題，而令到自己的生活受影響。這個決定亦不應該刻意隱瞞，更應在適當時候讓朋友、同事及客戶知道。

Ken憂慮自己的專業是為別人理財，但自己財政也有問題便很難說得過去。我則解釋，不認真工作賺取收入、消費習慣不良，例如碌爆卡或胡亂購物等，又或是不了解個人風險水平，而胡亂投資等，才是所謂「財務有問題或管理不善」。而他面對的家庭問題，不是單純的財務問題。

【千萬富豪需先賣樓後移民？ 數百萬可動用資產管理法：按此】

事實上，Ken面對的財政狀況欠佳的原因，並不是不懂理財或理財不善，而是對家庭承擔更大責任，放下人生發展及生活。我認為，讓其他人知道Ken所做的不是甚麼壞事，沒有甚麼是羞於啟齒。他可能要考慮家人感受而適當地披露家庭狀況及感受。我又希望當Ken可以放低心理包袱後，能得到更多人對他的認同及支持，可以進一步改善工作表現及收入，而可以紓緩目前困境。

檢討銷售模式 拓展客源

另一方面，債務問題也不能輕視，除了要克制不增加負債外，也要令收入較穩定而可以應付恒常支出。雖然Ken過去5年工作表現不俗，能夠應付需要，但銷售工作總有些運氣成分，萬一未來不能得到足夠收入，狀況將會變壞，到時便更難處理。我提醒他，要檢討銷售模式及客戶拓展問題，因到有事才匆匆忙忙改變便是補救，準備不足下難有最理想的安排，趁今天還在可控狀況下便要為未來規劃。

為何月入7萬仍入不敷支？請按【上一頁】

（節錄）

【原文刊於第694期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。