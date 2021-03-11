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44歲理財顧問入不敷支　欠債約50萬元怎解決？

博客 11:07 2021/03/11

分享：

44歲理財顧問入不敷支　欠債約50萬元怎解決？

現年44歲的Ken任職理財顧問，收入不俗卻有入不敷支問題，欠下約50萬元債務。Ken協助客戶理財，眼見客戶都有不錯的儲蓄，或已經購買物業，面對自己的狀況卻感到迷失。Ken作為理財顧問，定必了解理財的知識及技巧，因此，問題未必只是怎樣管好收支問題。要了解為何有不理想的結果，便要從源頭開始，我便要求Ken多講些日常和金錢有關的細節，將整個因果循環串聯起來。

【54歲保險顧問月入28萬元　家庭財務怎安排？：按此

【背景】

  • 年齡：44歲
  • 職業：理財顧問
  • 家庭：已婚

【每月收支】

收入

  • 平均每月收入：7萬元

開支

  • 家庭及個人開支：5萬元
  • 每月保費：1.5萬元
  • 強積金供款：7,000元

【每月結餘】

  • 透支：2,000元

家庭負擔難有儲蓄

Ken從事前綫顧問工作，收入不穩定，月入可高至20萬元以上，亦可以只有萬多元，但每月支出卻沒有多少彈性，單是每個月償還債務便要2萬多元，所以出現了周轉不靈的問題。原則上收入好的月份應該可因應其他月份需要，儲存足夠儲備；到出現收入不足的月份時，可以透支儲蓄，應付差額。

然而，Ken家庭的財政問題令他難以儲蓄，本應有盈餘的月份不能有餘錢，收入不足的月份惟有透過借貸應付，因此經歷以上處境的時間愈長，借貸愈趨嚴重。常言道「家家有本難念的經」，我發現，一些家庭出現的現象是：當一個家庭有家人很有能力可以照顧其他家人時，可能出現沒有能力而需要別人照顧的家人，而Ken便是很有能力的一位。原來，他的家人因身體健康問題，而不能工作及照顧自己，需要幫忙。他相信沒有機會令情況紓緩或者降低嚴重性，因治病的支出沒完沒了，估計還會繼續增加。

【中產夫婦計劃20年後退休　「食息」退休大計怎部署？：按此

既然沒法改變處境，Alvin便問Ken兩個問題：

1. 在這情況下，Ken可否支持下去？

Ken認為只要仍然能夠做好現時工作，繼續維持業績，收入應該問題不大，一定有錢用，有錢還債，但便沒有任何儲蓄。他坦然債務亦是動力之一，因為沒有其他方法能夠解決，便只可努力去增加收入償還債務，平常努力工作時沒有時間想，但停下休息時又感覺很疲倦乏力。Ken更感嘆道，現時能夠維持收入「頂到」支出，不過如果同事做到同樣的業績水平，幾年便能夠有足夠儲蓄買樓。相比之下，他卻沒有任何儲蓄，而且要不停還債，銀行戶口難以有穩定增長。

2. 第二個問題是和心理有關，便是他是否接受這是他的人生責任？

由於是家庭責任及崗位的問題，Ken沒有選擇下必須接受，但已感覺「好疲倦、好勞累」。言談間可知道，他要無奈接受現實，感覺身心俱疲，況且已是多年的問題，再繼續下去而沒有改善方法的話，他最終都會捱不住。

如何解決入不敷支問題？請按【下一頁

 

【原文刊於第694期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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