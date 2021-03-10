  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (週三) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

煲劇之餘想增值　學投資識新技能一Click搞掂

個人增值 19:19 2021/03/10

分享：

股神巴菲特曾經說過：最好的投資，就是投資自己。

近日不論是港股或是美股市場均大上大落，可謂心臟弱一點都吃不消。除了將發達希望寄於股場上，為資產增值，唔想心臟太大負荷，倒不如趁這個機會，投資自己。

你以為是說多打扮自己、報個甚麼課程增值自己？那就錯了。今次我哋唔講「金」，推介一些免費幫你增值自己的方法，只要你將時間分配好，不要只花時間煲劇、碌fb、碌ig，而是改為觀看有助增長知識的頻道，你可能在不知不覺間就提升了自己的質素，甚至為未來增加收入來源。

今天要講的，不但不需要花錢，而且只安坐家中已經可以了。網上世界的資源豐富，找實用小知識去學習及增值自己其實不難，最重要是找自己有興趣的範疇。

今次先為大家搜羅YouTube上免費又有嘢學的頻道，讀者有更多更好提議，歡迎分享！

投資類別

頻道 簡介   內容  注意事項
Kelvin NO 講投資 頻道主要講解期權、債券、樓市及YouTuber個人投資經驗分享 了解更多理財相關資訊，學習股票市場，讓個人在投資知識上有所增長 投資類型的頻道讀者要留意時間性，不過盲目跟從
Snow E 美妝YouTuber分享個人的投資及理財之道  認清個人的投資理財心態，調整正確的態度 心態分享亦是YouTuber的個人經驗，或者因應YouTuber廣告商合作而設定，讀者自行判斷
我要做富翁 頻道主張《基本分析》和《技術分析》是互補而非對立，要在萬變的市場尋找不變的邏輯 各種有關投資理財心態分享 投資頻道亦會有提供各種付費課程，讀者請自行判斷，免去損失
柴鼠兄弟 ZRBros 主要以台灣股票市場分享 各方面投資知識 對於推介的股票讀者亦需要多作資料搜集


健康類別

頻道 簡介  內容  注意事項
Medi-V 幫助普羅大衆獲得全面健康教育資訊 各種健康小知識 健康知識因應每個醫生建議有所不同，讀者要多從各方面吸收知識
健康2.0 探索健康的秘訣 教你如何養生，各種健資訊 每個人體質不同，不要盲目跟從，多向專業人士查詢


興趣類別

頻道 簡介  內容 注意事項
髮型師諾曼 各種髮型及剪頭髮技巧分享 剪髮技巧 理論質實踐同樣重要，這類型的學習建議讀者有概念後，實體學習會更好
Rokku小鎖 繪畫的技巧以及作為學生和自由插畫家的生活 教授繪畫技巧 培育興趣，多學習工作以外的事，也是一件值得投資自己的事
Kermit Tam 音樂教學分享 學習結他及ukulele 理論質實踐同樣重要，這類型的學習建議讀者有概念後，實體學習會更好
點 Cook Guide 分享各種簡單甜品小食 將廚藝技能提升 多嘗試總會成功的
映畫製作社SP 分享器材心得之餘 了解更多攝影知識 攝影器材價格低至高，可以相差很遠，讀者要量力而為，不要盲目跟從


運動類別

頻道 簡介 內容 注意事項
Stay Fit with Mi 各種健康，身體訓練分享 居家運動體能學習 運動前要多做熱身運動，以免拉傷
Coffee林芊妤 結合瑜伽與體能訓練的分享 瑜伽教學內容 運動前要多做熱身運動，以免拉傷，每個人體質不同，要量力而為

 

責任編輯︰陳玉蓮

=========

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！

 

技術分析 美股 債券 期權 港股 股票 養生 經濟 美妝 運動

下一篇文章

大跌市考驗股民智慧　價值或增長投資更啱你？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版