煲劇之餘想增值　學投資識新技能一Click搞掂

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大跌市考驗股民智慧 價值或增長投資更啱你？
股神巴菲特曾經說過：最好的投資，就是投資自己。
近日不論是港股或是美股市場均大上大落，可謂心臟弱一點都吃不消。除了將發達希望寄於股場上，為資產增值，唔想心臟太大負荷，倒不如趁這個機會，投資自己。
你以為是說多打扮自己、報個甚麼課程增值自己？那就錯了。今次我哋唔講「金」，推介一些免費幫你增值自己的方法，只要你將時間分配好，不要只花時間煲劇、碌fb、碌ig，而是改為觀看有助增長知識的頻道，你可能在不知不覺間就提升了自己的質素，甚至為未來增加收入來源。
今天要講的，不但不需要花錢，而且只安坐家中已經可以了。網上世界的資源豐富，找實用小知識去學習及增值自己其實不難，最重要是找自己有興趣的範疇。
今次先為大家搜羅YouTube上免費又有嘢學的頻道，讀者有更多更好提議，歡迎分享！
投資類別
|頻道
|簡介
|內容
|注意事項
|Kelvin NO 講投資
|頻道主要講解期權、債券、樓市及YouTuber個人投資經驗分享
|了解更多理財相關資訊，學習股票市場，讓個人在投資知識上有所增長
|投資類型的頻道讀者要留意時間性，不過盲目跟從
|Snow E
|美妝YouTuber分享個人的投資及理財之道
|認清個人的投資理財心態，調整正確的態度
|心態分享亦是YouTuber的個人經驗，或者因應YouTuber廣告商合作而設定，讀者自行判斷
|我要做富翁
|頻道主張《基本分析》和《技術分析》是互補而非對立，要在萬變的市場尋找不變的邏輯
|各種有關投資理財心態分享
|投資頻道亦會有提供各種付費課程，讀者請自行判斷，免去損失
|柴鼠兄弟 ZRBros
|主要以台灣股票市場分享
|各方面投資知識
|對於推介的股票讀者亦需要多作資料搜集
健康類別
|頻道
|簡介
|內容
|注意事項
|Medi-V
|幫助普羅大衆獲得全面健康教育資訊
|各種健康小知識
|健康知識因應每個醫生建議有所不同，讀者要多從各方面吸收知識
|健康2.0
|探索健康的秘訣
|教你如何養生，各種健資訊
|每個人體質不同，不要盲目跟從，多向專業人士查詢
興趣類別
|頻道
|簡介
|內容
|注意事項
|髮型師諾曼
|各種髮型及剪頭髮技巧分享
|剪髮技巧
|理論質實踐同樣重要，這類型的學習建議讀者有概念後，實體學習會更好
|Rokku小鎖
|繪畫的技巧以及作為學生和自由插畫家的生活
|教授繪畫技巧
|培育興趣，多學習工作以外的事，也是一件值得投資自己的事
|Kermit Tam
|音樂教學分享
|學習結他及ukulele
|理論質實踐同樣重要，這類型的學習建議讀者有概念後，實體學習會更好
|點 Cook Guide
|分享各種簡單甜品小食
|將廚藝技能提升
|多嘗試總會成功的
|映畫製作社SP
|分享器材心得之餘
|了解更多攝影知識
|攝影器材價格低至高，可以相差很遠，讀者要量力而為，不要盲目跟從
運動類別
|頻道
|簡介
|內容
|注意事項
|Stay Fit with Mi
|各種健康，身體訓練分享
|居家運動體能學習
|運動前要多做熱身運動，以免拉傷
|Coffee林芊妤
|結合瑜伽與體能訓練的分享
|瑜伽教學內容
|運動前要多做熱身運動，以免拉傷，每個人體質不同，要量力而為
責任編輯︰陳玉蓮
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