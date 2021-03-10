煲劇之餘想增值　學投資識新技能一Click搞掂

股神巴菲特曾經說過：最好的投資，就是投資自己。

近日不論是港股或是美股市場均大上大落，可謂心臟弱一點都吃不消。除了將發達希望寄於股場上，為資產增值，唔想心臟太大負荷，倒不如趁這個機會，投資自己。

你以為是說多打扮自己、報個甚麼課程增值自己？那就錯了。今次我哋唔講「金」，推介一些免費幫你增值自己的方法，只要你將時間分配好，不要只花時間煲劇、碌fb、碌ig，而是改為觀看有助增長知識的頻道，你可能在不知不覺間就提升了自己的質素，甚至為未來增加收入來源。

今天要講的，不但不需要花錢，而且只安坐家中已經可以了。網上世界的資源豐富，找實用小知識去學習及增值自己其實不難，最重要是找自己有興趣的範疇。

今次先為大家搜羅YouTube上免費又有嘢學的頻道，讀者有更多更好提議，歡迎分享！

投資類別



健康類別

頻道 簡介 內容 注意事項 Medi-V 幫助普羅大衆獲得全面健康教育資訊 各種健康小知識 健康知識因應每個醫生建議有所不同，讀者要多從各方面吸收知識 健康2.0 探索健康的秘訣 教你如何養生，各種健資訊 每個人體質不同，不要盲目跟從，多向專業人士查詢



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頻道 簡介 內容 注意事項 髮型師諾曼 各種髮型及剪頭髮技巧分享 剪髮技巧 理論質實踐同樣重要，這類型的學習建議讀者有概念後，實體學習會更好 Rokku小鎖 繪畫的技巧以及作為學生和自由插畫家的生活 教授繪畫技巧 培育興趣，多學習工作以外的事，也是一件值得投資自己的事 Kermit Tam 音樂教學分享 學習結他及ukulele 理論質實踐同樣重要，這類型的學習建議讀者有概念後，實體學習會更好 點 Cook Guide 分享各種簡單甜品小食 將廚藝技能提升 多嘗試總會成功的 映畫製作社SP 分享器材心得之餘 了解更多攝影知識 攝影器材價格低至高，可以相差很遠，讀者要量力而為，不要盲目跟從



運動類別

頻道 簡介 內容 注意事項 Stay Fit with Mi 各種健康，身體訓練分享 居家運動體能學習 運動前要多做熱身運動，以免拉傷 Coffee林芊妤 結合瑜伽與體能訓練的分享 瑜伽教學內容 運動前要多做熱身運動，以免拉傷，每個人體質不同，要量力而為

責任編輯︰陳玉蓮

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