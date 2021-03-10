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轉場買美股？　留意3個熱門美股板塊

博客 19:18 2021/03/10

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轉場買美股？　留意3個熱門美股板塊

港府上月財政預算案宣布擬調高港股印花稅，另一邊廂，美國證監會由上個月2月25日起把規費（僅賣出訂單收取）收費標準由0.00221%下調為0.00051%，最低收費為0.01美元。美股交易成本下降，此舉無疑可鼓勵更多投資者投入美股市場。

【上調股票印花稅對港股有何影響？　網民：唔玩港股玩美股：按此

隨着買賣美股愈來愈方便，很多本地投資者都將目光轉移到美股市場。美股比港股市場體量更龐大，擁有更多投資機會，接下來為大家介紹3個熱門的美股板塊及概念。

人造肉概念

說到人造肉概念，不得不提被稱為「美股人造肉第一股」的Beyond Meat, Inc.（美：BYND）了。Beyond Meat是一間素食肉類製造商，利用大豆及豌豆等植物蛋白為主要原料，製作出口感近似肉類、但不含麩質的素食肉品。

近年來，健康、環保和動物權益等議題愈來愈受人關注。Beyond Meat的人造肉標榜是100%全植物成分，而且製造過程不涉及飼養動物，因此對於追求健康與公益的新世代市場消費者來說有很大的吸引力。人造肉概念近年迅猛擴張，Beyond Meat更成為華爾街關注的目標，近期更與全球快餐品牌締結合作關係，例如Denny's Corp（美：DENN）、Mcdonald's Corp（美：MCD）共同鑽研其他素食餐點及研製獨家植物蛋白產品。

Beyond Meat的前投資者之一Tyson Foods（美：TSN）是美國最大肉類加工公司，也推出新品牌Raised & Rooted，最廣為人認識的是植物肉造的麥樂雞。

【拆解SPAC　上市時只是空殼公司？：按此

信用卡／電子支付板塊

受疫情影響，人們更願意使用不需現金接觸的電子交易。而且世界各地的消費習慣都有由綫下轉至綫上的趨勢，因此更多人更頻繁地使用信用卡及電子支付進行交易。

世界上廣泛通用的信用卡或電子支付平台很多都是美國公司，例如Visa Inc.（美：V），Mastercard Inc.（美：MA），PayPal Holdings Inc.（美：PYPL）等，所以如果看好此類板塊的話，投入美股市場將有可能帶來更好的投資機會。整合金融與銷售科技的數碼支付公司Square （美：SQ）同時是投資界竉兒。

美股這板塊的股票百花齊放，更有以「行動支付」為投資主題的卓越移動支付ETFMG Prime Mobile Payments ETF（美：IPAY）追蹤Prime Mobile Payments Index，當中不少都與電子支付相關。

軍工版塊

美股軍工板塊中的五大龍頭公司皆為世界五大國防工業承包商，分別為General Dynamics Corporation（美：GD）、Northrop Grumman Corporation（美：NOC）、The Boeing Company（美：BA）、Lockheed Martin Corporation（美：LMT）、Raytheon Technologies Corporation（美：RTX）。

2月25日，美國國防部證實在敘利亞靠近伊拉克邊境對民兵基地發動空襲，報復美軍在伊拉克基地在2月遭到的轟炸攻擊。隨着中東局勢再度緊張，美國軍事需求有機會上升。

 

本文章所載的資料並不構成投資的意見或建議。在作出任何投資決策前，您應考慮自己的財務狀況、投資目標及經驗、風險承受能力及理解相關產品的性質和風險的能力。您亦可尋求獨立專業顧問意見。

【關於SoFi Hong Kong】
 SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是香港證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過100萬位會員。

撰文 : SoFi Hong Kong

欄名 : SoFi HK投資學堂

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