復活節Staycation有着落　半島住豪華客房連雙人早餐人均1,584元

香港半島酒店推出全新Staycation住宿優惠！現於旅遊平台Klook預訂酒店豪華客房住宿連雙人早餐，連周年紀念入住禮及禮品低至3,168元，即人均1,584元。入住日期由明天（3月11日）至今年9月，即係復活節、母親節等節日都可預訂，一齊與親朋好友一嘗半島酒店豪華住宿體驗。

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撰文︰hket小編

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