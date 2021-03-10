復活節Staycation有着落 半島住豪華客房連雙人早餐人均1,584元 精明消費 10:30 2021/03/10 分享： 香港半島酒店推出全新Staycation住宿優惠！現於旅遊平台Klook預訂酒店豪華客房住宿連雙人早餐，連周年紀念入住禮及禮品低至3,168元，即人均1,584元。入住日期由明天（3月11日）至今年9月，即係復活節、母親節等節日都可預訂，一齊與親朋好友一嘗半島酒店豪華住宿體驗。 按此預訂 ▼點擊圖片放大 +2 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 限時優惠！7-Eleven x Deliveroo購物滿$150享5折 今日 限時優惠！7-Eleven x Deliveroo購物滿$150享5折 Tory Burch開倉優惠 精選產品低至3折 2021/03/09 Tory Burch開倉優惠 精選產品低至3折 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 2021/03/09 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 港人限定！迪士尼$688入園2次 2021/03/08 港人限定！迪士尼$688入園2次 DON DON DONKI春季優惠 2021/03/08 DON DON DONKI春季優惠 住宿 酒店