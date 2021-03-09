一齊來計計　「扣稅三寶」可以慳到幾多稅？

自願醫保（VHIS）、強積金可扣稅自願性供款（TVC）及合資格延期年金（QDAP）等「扣稅三寶」分別有不同的扣除上限，到底要如何計算可以慳到幾多稅？以下為大家逐一拆解！

自願醫保

據政府的稅務資料顯示，每名受保人每年度的自願醫保保費扣除額上限為8,000元，但這並不代表可以直接扣稅8,000元，而實際可扣稅的金額與個人稅階及保險供款額有關，估算公式如下：

自願醫保保費 x 稅率＝扣稅

假設保費支出為4,500元，稅率為7%，可獲扣稅金額是315元。若收入達到最高稅率17%，可獲扣稅金額則為765元。

值得一提的是，保險多分為年繳、半月繳及月繳。若然在這一刻未持有「扣稅三寶」，希望在課稅年度最後一日3月31日前買入產品以作扣稅的話，採用年繳方式可以扣稅最多。若全年保費為4,500元，但採用月繳方式，即在3月31日前僅繳付375元，以稅率7%計算，可獲扣稅金額則僅得26.25元。

TVC及合資格延期年金

稅務扣除額上限為每年60,000元，為合資格延期年金保費和可扣稅自願性供款的合計上限，並於薪俸稅或個人入息課稅計算中扣除。以現時最高的稅率，即17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

TVC及合資格延期年金稅務扣除額上限 x 稅率＝扣稅

夫婦之間可分配合資格延期年金保費的稅務扣除，以申請合共12萬元的扣除總額，而每名納稅人所申請的扣除額不超過個人上限。無論是夫婦作為聯名年金領取人，抑或是納稅人自己或其配偶作為單一年金領取人，該名納稅人均可就有關的合資格延期年金保費申請扣稅。

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舉例來說，假設夫婦二人均有應課稅入息，而丈夫購買了合資格延期年金保單，保費為90,000元；妻子也購買了合資格延期年金保單，保費為30,000元。只要該兩份保單的年金領取人是丈夫、妻子或者夫婦聯名，而且每名納稅人所申請的扣除額不超過60,000元的個人上限，夫婦二人便可靈活地分配扣除額。

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換句話說，丈夫可申請扣除其90,000元保費當中的60,000元；而妻子在申請扣除其30,000元的保費後，仍未用盡其扣除額，所以妻子同時可申請扣除丈夫的保單中未有申請扣除的30,000元。在這情況下，這對須繳稅夫婦每人可各自申請扣除60,000元，合共為12萬元。就以上的個案來看，夫婦合併報稅的話，才可以用盡免稅額。

責任編輯：鄭樂怡

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