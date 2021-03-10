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KFC 9件全雞桶套餐$88　123 by Ella全場任選3件8折

精明消費 07:00 2021/03/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：9件全雞桶套餐$88

由即日起至3月24日，KFC推出9件全雞桶套餐，只售88元，當中包括2件雞上髀、2件雞下髀、3件雞胸、2件雞翼、2支原條香熱粟米、2客馬鈴薯蓉以及2杯汽水。

另外，食客還可以9元加配菜絲沙律；6.5元加配經典葡撻；8元加配家鄉雞皇飯（普通）或辣汁蘑菇香飯（普通）。

需要注意，此套餐只會於下午6時至9時供應，沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外。

而部分分店以粟米杯代替香熱粟米。如部分雞件售罄，餐廳會視乎實際供應情況作出不同雞件配搭。

    點擊圖片放大
    +2

2. 123 by Ella：全場任選3件8折

由即日起至3月14日，全綫123 by Ella全場任選3件8折。另外，現凡購物滿120元即送20元現金優惠券。

此外，123 eFun會員購物滿150元，即送Pure Living長效抗菌護手霜1支或Pure Bamboo純天然竹漿製紙巾（手帕裝）（1件12包）。贈品數量有限，送完即止。

分店一覽

    點擊圖片放大

3. PHD：購買任何美食滿$250即減$40

由即日起，於PHD堂食或外賣自取任何美食滿250元，即減40元。優惠適用於星期一至日，單點食品或套餐均可以，更可與其他推廣優惠一同使用。

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撰文︰hket小編

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