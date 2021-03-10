限時優惠！7-Eleven x Deliveroo購物滿$150享5折 精明消費 09:00 2021/03/10 分享： 7-Eleven又有限時優惠！於3月10日至11日，於Deliveroo戶戶送點選7-Eleven挑選心水貨品落單，購物滿150元或以上，更可享全單5折優惠！ 除了常溫及冷藏產品外，就連HotShot熱賣點燒賣及香蒜撈麵都可以送上門！ 需要注意的是，購物金額不包括運費及服務費。而服務內容及其覆蓋範圍、送餐時間均視乎實際情況而定。 訂購網站 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Tory Burch開倉優惠 精選產品低至3折 2021/03/09 Tory Burch開倉優惠 精選產品低至3折 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 2021/03/09 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 港人限定！迪士尼$688入園2次 2021/03/08 港人限定！迪士尼$688入園2次 DON DON DONKI春季優惠 2021/03/08 DON DON DONKI春季優惠 友和8周年感恩節 多款產品低至$8 2021/03/05 友和8周年感恩節 多款產品低至$8 著數優惠 7－Eleven Deliveroo