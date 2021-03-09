▲ 【虛擬銀行】虛銀大舉減息 真係單純「減息」咁簡單？

虛銀的盈利模型

我覺得對比起「減息」，削個「優惠上限」嘅意義更加大，簡單啲講就係「唔好放咁多錢落嚟，唔該」。點解咁講呢，傳統智慧話畀我哋知，我存款愈多，我可以借出去嘅錢就愈多，咁我嘅盈利自然就會更多，但係呢個傳統智慧喺2021年第一季嘅虛銀其實係唔成立的呢。

數數手指，暫時有能力做貸款嘅虛銀只有ZA、AirStar同PAOB（WeLab講咗好多個月做Retail loan都仲係無影，而MOX就一路話做Credit Card，聽聞快的了），前2者主力做Retail loan，後者就做SME loan，但係價格都打得好低，扣除資金成本、行政成本、風險成本之後，都唔可太能搵到錢。AirStar有做清卡數貸款（ZA就講咗好多個年都未出到），個Yield會理想一啲，但係放眼世界，剩做Retail loan而無Commercial loan係唔可能拆得晒啲存款出街，所以其實都幫唔晒件事啦。

【2021年虛銀必須解決的3件事：按此】

咁Banking 101話畀我哋知，銀行除咗Interest income仲有Fee income可以吃，咁最簡單直接就係做Debit card payment，仲要最好就係你要用錢嗰陣戶口先有錢，咁我就又賺到Payment手續費又唔使畀咁多利息，貨如輪轉咁就非常好了。

更極緻嘅玩法當然就係Credit card payment，因為Debit card最高消費額就係你戶口個Balance，咁即係銀行一樣要畀利息你，但係Credit card就唔同，你啲錢最好擺喺第二間銀行，咁我唔使畀利息你，但係你又用我張Credit card畀錢等我可以賺手續費，不過記得準時還錢呀吓！（Interbank FPS手續費仲要對家畀就更正啦）。

所以講咗咁耐，最後都係盈利模型嘅問題，如果要玩息差，一眾虛銀就要有撐得住存款利息嘅貸款產品，呢一刻我就實在未睇到邊間得，唔想攞咁多存款都好正常啦。

如果唔玩傳統嘅息差而玩lifestyle同增值服務，本身就唔需要你擺咁多錢喺度，銀行只係中轉站，最緊你速率夠高，銀行就好開心了，所以一樣唔想要咁多錢喺度啦。

【德國虛銀N26 Bank有咩特別？ 香港呢間虛銀都有佢嘅影子：按此】

例如之前講過嘅德國N26 Bank，基本上就係玩「儲蓄」+「保險」呢2件事，而佢亦出名活期係「無利息」嘅，要利息哦？就只能做通知存款（Call deposit，香港而家無人做架喇）同埋定期存款（Time deposit）先得，仲要都唔係借畀N26 Bank，佢哋呢個都只係中間人，你話係咪好正先？

你又會轉陣嗎？

華田之前就喺FB問過網友喺減息潮下會唔會轉陣，意見都幾兩極，有網民話「客戶忠誠」於他無干，但係同時又有網民話「服務」先係佢最重視嘅嘢。

喺減息潮下，你又會唔會轉陣呢？

虛銀活期存款利率大比併，請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (115) — 說一下虛銀大舉減息的含義】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。