▲ 【虛擬銀行】虛銀大舉減息 真係單純「減息」咁簡單？

不少虛擬銀行開業時都以高息作招徠，但近日一眾虛銀一齊減活期優惠利率／限額，到底當中有咩含義？現時邊間銀行的活期息率最吸引？

【唔怕股市chok 低風險定存收息 虛銀短存息率一覽：按此】

連環減後嘅情況

由於虛銀無分行負擔，舖租人工水電差餉統統唔使畀，所以理論上個Running cost細啲，慳番嚟啲錢可以更好回饋客戶，例如存款利息可以畀高些少，例如之前介紹過嘅南韓Kakao Bank就係一個好例子喇。

咁今篇我會數吓各虛銀最Basic嘅活期存款利率，邊間仍然最大手筆呢？

ZA： 活期利率由開業至今都係1%，不過會由3月8號起將上限由50萬元下調至20萬元！

活期利率由開業至今都係1%，不過會由3月8號起將上限由50萬元下調至20萬元！ AirStar： 呢個有少少複雜，因為佢一直玩緊新客戶活期優惠，2020年6月剛開業就做頭20,000元 3.6%，為期最少1年；11月就玩新客戶頭20,000元 5%，為期6個月；嚟到2021年3月就變到新客戶頭20,000元 3.6%，為期3個月，其實大家當佢一個可以Early uplift再番生嘅定期存款就好了。咁唔計優惠又點呢？清一色0.1%咯！

呢個有少少複雜，因為佢一直玩緊新客戶活期優惠，2020年6月剛開業就做頭20,000元 3.6%，為期最少1年；11月就玩新客戶頭20,000元 5%，為期6個月；嚟到2021年3月就變到新客戶頭20,000元 3.6%，為期3個月，其實大家當佢一個可以Early uplift再番生嘅定期存款就好了。咁唔計優惠又點呢？清一色0.1%咯！ WeLab： 呢個勁，喺個App撳咗15分鐘都搵唔到個活期利率，去網頁都搵咗10分鐘，答案係由開業嗰日開始已經係清一色0.1%！

呢個勁，喺個App撳咗15分鐘都搵唔到個活期利率，去網頁都搵咗10分鐘，答案係由開業嗰日開始已經係清一色0.1%！ MOX： 開業初期最大手筆，頭100萬元有1%，1月4號將1%上限金額下調至頭60萬元，3月1號再將優惠下調至頭50萬元有0.65%！

開業初期最大手筆，頭100萬元有1%，1月4號將1%上限金額下調至頭60萬元，3月1號再將優惠下調至頭50萬元有0.65%！ Livi： 呢個有趣，開業嗰陣係頭50萬元0.5%，不過可能咁樣上存款上得太慢，跟住喺上年第4季開始搞今個月到QR Code Payment就送下個月3%利息，上限50,000元，Campaign玩完就將頭50,000元利率由0.5%上調至1%（剩係45萬元維持0.5%），咁大家就唔需要多此一舉轉番去ZA／MOX喇！

呢個有趣，開業嗰陣係頭50萬元0.5%，不過可能咁樣上存款上得太慢，跟住喺上年第4季開始搞今個月到QR Code Payment就送下個月3%利息，上限50,000元，Campaign玩完就將頭50,000元利率由0.5%上調至1%（剩係45萬元維持0.5%），咁大家就唔需要多此一舉轉番去ZA／MOX喇！ PAOB： 2月10號開始將頭100萬元1%存款優惠下調至頭50萬元0.6%！

2月10號開始將頭100萬元1%存款優惠下調至頭50萬元0.6%！ Ant： 3月1號開始存款寶首2萬元 2.5%下調至2%、餘下50萬元1%下調至餘下20萬元0.5%！

3月1號開始存款寶首2萬元 2.5%下調至2%、餘下50萬元1%下調至餘下20萬元0.5%！ Fusion：Fusion坦蕩蕩，WeLab長戚戚，清一色0.1% is no shame OK？

咁結論係邊個仍然最大手筆？雖然Ant都減咗息，但係頭20,000元仍然以2%稱霸，跟住就數到ZA頭20萬元1%同埋Livi頭50,000元1%，再跟住就到MOX頭50萬元0.65%喇！

【Mox「日日派息」真係着數啲？可以收多幾多利息？：按此】

天星嗰個係3.6%我當係短期開戶優惠，我就唔計佢喇。Livi最近玩緊嗰個今個月消費下個月頭50,000元有3%我都唔計佢，因為佢都係New customer only喇！

大舉減息減額 反映資金無出路

我FB之前都有講過，資金無出路已經係一個公開嘅秘密喇。

當一眾虛銀將錢拆出嘅能力疲弱嘅時候，資金唯一出路就係喺Ｍoney market買Exchange fund bill／T-bill，再唔係就Inter-bank拆出去其他FI，但係喺全球大水浸情況下，價錢又點會好呢。

大家可以睇吓US Treasury Yield同HIBOR幾咁殘就知，用3月5號數據，Treasury Yield 1-Year得0.07%，HIBOR好少少，12個月有0.6120%。唔知大家對呢個0.6120有咩感覺，我就覺得同MOX嘅0.65%同埋PAOB嘅0.6%就實在太巧合，唔知呢2間銀行嘅高層係純綷要高過0.5%所以出多10至15個點子，定係真係有望住個HIBOR嚟做人呢？

我覺得今次減活期息口，真係唔係「減息」咁簡單，其實減完都仲高過傳統銀行1000倍啦（ZA 口號），就少削到落0.5%都仲高500倍喎，一間首先釋出誠意減息唔打價格戰，第二三四間自然會跟，呢個都係按揭市場玩咗幾十年嘅規則啦。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (115) — 說一下虛銀大舉減息的含義】