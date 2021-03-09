【虛擬銀行】虛銀大舉減息　真係單純「減息」咁簡單？

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朋友移民加國 寫故事如翻前世今生 推薦人：好似被人罰
不少虛擬銀行開業時都以高息作招徠，但近日一眾虛銀一齊減活期優惠利率／限額，到底當中有咩含義？現時邊間銀行的活期息率最吸引？
【唔怕股市chok 低風險定存收息 虛銀短存息率一覽：按此】
連環減後嘅情況
由於虛銀無分行負擔，舖租人工水電差餉統統唔使畀，所以理論上個Running cost細啲，慳番嚟啲錢可以更好回饋客戶，例如存款利息可以畀高些少，例如之前介紹過嘅南韓Kakao Bank就係一個好例子喇。
咁今篇我會數吓各虛銀最Basic嘅活期存款利率，邊間仍然最大手筆呢？
咁結論係邊個仍然最大手筆？雖然Ant都減咗息，但係頭20,000元仍然以2%稱霸，跟住就數到ZA頭20萬元1%同埋Livi頭50,000元1%，再跟住就到MOX頭50萬元0.65%喇！
【Mox「日日派息」真係着數啲？可以收多幾多利息？：按此】
天星嗰個係3.6%我當係短期開戶優惠，我就唔計佢喇。Livi最近玩緊嗰個今個月消費下個月頭50,000元有3%我都唔計佢，因為佢都係New customer only喇！
大舉減息減額 反映資金無出路
我FB之前都有講過，資金無出路已經係一個公開嘅秘密喇。
當一眾虛銀將錢拆出嘅能力疲弱嘅時候，資金唯一出路就係喺Ｍoney market買Exchange fund bill／T-bill，再唔係就Inter-bank拆出去其他FI，但係喺全球大水浸情況下，價錢又點會好呢。
大家可以睇吓US Treasury Yield同HIBOR幾咁殘就知，用3月5號數據，Treasury Yield 1-Year得0.07%，HIBOR好少少，12個月有0.6120%。唔知大家對呢個0.6120有咩感覺，我就覺得同MOX嘅0.65%同埋PAOB嘅0.6%就實在太巧合，唔知呢2間銀行嘅高層係純綷要高過0.5%所以出多10至15個點子，定係真係有望住個HIBOR嚟做人呢？
我覺得今次減活期息口，真係唔係「減息」咁簡單，其實減完都仲高過傳統銀行1000倍啦（ZA 口號），就少削到落0.5%都仲高500倍喎，一間首先釋出誠意減息唔打價格戰，第二三四間自然會跟，呢個都係按揭市場玩咗幾十年嘅規則啦。
虛銀大舉減息有咩含義？，請按【下一頁】
【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (115) — 說一下虛銀大舉減息的含義】
撰文 : Wallace Tin
欄名 : 華田銀行