【ESG基金】能源氣候變化基金　邊隻基金一年回報達171%？

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【ESG】綠色金融大勢所趨 推動企業採用綠色科技
ESG投資大勢所趨，各國為緩和氣候變化問題，推出政策鼓勵企業轉用可再生能源，使綠色投資成為市場的熱潮之一。本港獲證監會認可ESG基金中，有以能源及氣候變化為投資主題的基金其一年回報達171%，顯示注重社會責任及環保議題，也不一定代表要犧牲回報。
【證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%？：按此】
能源氣候變化主題基金 回報可觀
根據證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，認可的基金有不同的投資主題，包括可持續發展、能源、應對氣候變化及水資源等。以能源及氣候變化為投資主題的基金，其一年回報亦相當可觀，當中以法巴能源轉型基金表現最佳，有171%的回報，該基金投資在環球股票，截止1月31日，其投資組合中主要持股包括太陽能供應商Sunnova Energy（美：NOVA）、氫燃料電池系統製造商普拉格能源（Plug Power）（美：PLUG ）等能源相關公司的股票。
另外，以氣候變化為投資主題的基金，一年回報計算均有不錯的回報，施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）A1 - 累積，回報達55.47%，而回報較低為滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc，亦有40.79%。
|能源相關
|基金
|年初至今
|一年回報
|三年回報
|持續收費
|法巴能源轉型基金 經典美元- 分派類別
|-5.97%
|171.02%
|31.15%
|1.98%*
|貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 A2-美元
|-2.24%
|52.33%
|18.24%
|1.99%
|百達–環保能源–P美元
|-5.69%
|48.7%
|15.59%
|2.01%
|氣候變化相關
|施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）A1-累積
|-2.14%
|55.47%
|16.85%
|2.34%
|滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc
|-6.66%
|40.79%
|13.65%
|1.85%
|資料來源：晨星，截至3月8日
*資料來源：法巴
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資