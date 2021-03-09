▲ 【ESG基金】能源氣候變化基金 邊隻基金一年回報達171%？

ESG投資大勢所趨，各國為緩和氣候變化問題，推出政策鼓勵企業轉用可再生能源，使綠色投資成為市場的熱潮之一。本港獲證監會認可ESG基金中，有以能源及氣候變化為投資主題的基金其一年回報達171%，顯示注重社會責任及環保議題，也不一定代表要犧牲回報。

【證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%？：按此】

能源氣候變化主題基金 回報可觀

根據證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，認可的基金有不同的投資主題，包括可持續發展、能源、應對氣候變化及水資源等。以能源及氣候變化為投資主題的基金，其一年回報亦相當可觀，當中以法巴能源轉型基金表現最佳，有171%的回報，該基金投資在環球股票，截止1月31日，其投資組合中主要持股包括太陽能供應商Sunnova Energy（美：NOVA）、氫燃料電池系統製造商普拉格能源（Plug Power）（美：PLUG ）等能源相關公司的股票。

另外，以氣候變化為投資主題的基金，一年回報計算均有不錯的回報，施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）A1 - 累積，回報達55.47%，而回報較低為滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc，亦有40.79%。

能源相關 基金 年初至今 一年回報 三年回報 持續收費 法巴能源轉型基金 經典美元- 分派類別 -5.97% 171.02% 31.15% 1.98%* 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 A2-美元 -2.24% 52.33% 18.24% 1.99% 百達–環保能源–P美元 -5.69% 48.7% 15.59% 2.01% 氣候變化相關 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）A1-累積 -2.14% 55.47% 16.85% 2.34% 滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc -6.66% 40.79% 13.65% 1.85% 資料來源：晨星，截至3月8日

*資料來源：法巴

責任編輯：李瑩

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