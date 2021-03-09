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朋友移民加國　寫故事如翻前世今生　推薦人：好似被人罰

博客 12:55 2021/03/09

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最煩是要作文，不是寫一兩頁，要寫幾千字，差不多把前世今生都要寫出來。

近年不少港人都選擇移民離開香港，就算大家未必有想過走，但身邊也會有例子。止凡早前有朋友被要求作為準備移民加拿大的朋友當推薦人，都有唔少怨言。唔知有無做過推薦人的朋友會有同感？

止凡不是移民專家，早前與身邊朋友閒談，聽聞一位朋友的朋友的移民申請見聞，分享一下。

該朋友的朋友（簡稱朋友）的老公本身有加拿大藉，作為香港人的太太想搞入藉加拿大。交申請表時，被要求提交數位推薦人，推薦人可以是朋友，要他們替申請人寫文、寫故事。這些朋友本身不一定要有加拿大藉的，但一定要認識多年，真正好朋友。

【當41歲仲係後生仔　35歲就有中年危機？：按此

寫甚麼故事呢？最好由相識到現在，談及與事主的生活、事主的為人、事主與丈夫如何相識、關係如何等等，還要提供生活照片，最好能看到大家一齊成長，去唱K、去旅行之類，照片中有該丈夫一起參與活動就更好。

最煩是要作文，不是寫一兩頁，要寫幾千字，差不多把前世今生都要寫出來。朋友中有人正正被要求幫忙做推薦人，抱怨與事主關係其實不是很熟稔，填好表格簽個名還好，突然要寫一萬幾千字，好似被人罰似的。

資金進出置業方式不盡相同

另外，一般香港人移民資金多來自賣樓與強積金，一下子持有數百萬港幣，需要「射過」加拿大。但原來這些資金進入加拿大金融體系時，全部都要被打稅，大家都不清楚稅率如何，一成？三成？豈不是被抽過百萬？成本不輕。香港人習慣了資金自由進出，其他地方未必如此。

還有有關「聯名置業」，香港首置名有價，聯名無好處。但外國夫妻聯名置業比較普遍，其中一個原因是外國遺產稅問題，聯名置業以長命契形式，配偶過身後，業權自動跳到另一方，不用被算成是遺產。

移民他國，應該有好多事情與香港不同，大家可以多點分享交流。


【本文獲作者止凡授權轉載】

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欄名 : 取之有道

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