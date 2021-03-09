把握扣稅最後機會！3月底前買入「扣稅三寶」

3月底稅季完結日即將來到。提起扣稅，無不想起「扣稅三寶」，即強積金可扣稅自願性供款（TVC）、合資格延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS）。要趕及在2020/2021稅務年度享有稅務優惠，就必須在2021年3月31日稅季完結前完成投保。以下為大家簡單為大家介紹一下「三寶」可獲容許的合計扣除額。

可扣稅強積金自願性供款

由2019至2020課稅年度起，可扣稅強積金自願性供款及合資格延期年金保費的合併扣稅額每年最多60,000元。每名納稅人可獲容許的扣除額不得超過實際支付的合資格年金保費和可扣稅強積金自願性供款的合計金額。如兩者都有參加，扣稅額會先扣除強積金「可扣稅自願性供款」部分。

【強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金 兩者各有哪些優勢？：按此】

合資格延期年金

能扣稅的延期年金計劃，就是經保險業監管局認證符合相關條件的「合資格延期年金保單」，基本條件包括：

最低保費總額18萬元；

供款期最少5年、年金期最少10年；

保證年金款項佔預計年金入息總額不得少於指定最低百分比；

保險公司須披露內部回報率及列明年金收入的保證金額及非保證金額；

投保人需年滿50歲方可提取年金等等。

【為退休自製長糧 扣稅年金大比拼 邊份期滿預期IRR達5%？：按此】

自願醫保

由2019至2020課稅年度起，每名為自己或指明親屬購買自願醫保的保單持有人，可享每名受保人於每個課稅年度的最高保費扣除額為8,000元。可申請的指明親屬數目不設上限。如一份保單同時包含認可產品及人壽保險計劃，只有與認可產品相關的已付保費方可獲扣除。

要為以上產品扣稅，在提交報稅表時，毋須提交證明文件，但須保留為期6年（由有關課稅年度完結起計）的證明文件，以備稅務局查核。證明文件包括：

保險公司發出的延期年金保單年度摘要或保費支付紀錄

強積金受託人發出的可扣稅自願性供款概要

自願醫保保費收據及年度保單結單

責任編輯：鄭樂怡

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