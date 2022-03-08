【扣稅2022】把握扣稅最後機會！　3月底前買入「扣稅三寶」

3月底稅季完結日即將來到。提起扣稅，無不想起「扣稅三寶」，即強積金可扣稅自願性供款（TVC）、合資格延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS）。要趕及在2021/2022稅務年度享有稅務優惠，就必須在2022年3月31日稅季完結前完成投保。以下為大家簡單為大家介紹一下「三寶」可獲容許的合計扣除額。

可扣稅強積金自願性供款

有關的自願性供款必須存入根據《強制性公積金計劃條例》註册的強制性公積金計劃所提供的「可扣稅自願性供款帳戶」（TVC帳戶）。該帳戶的持有人必須為納稅人本人；只可就本人作出的可扣稅自願性供款申請扣稅。詳情可按此看TVC強積金計劃名單。

可扣稅強積金自願性供款及合資格延期年金保費的合併扣稅額每年最多60,000元。每名納稅人可獲容許的扣除額不得超過實際支付的合資格年金保費和可扣稅強積金自願性供款的合計金額。如兩者都有參加，扣稅額會先扣除強積金「可扣稅自願性供款」部分。

【強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金 兩者各有哪些優勢？：按此】

合資格延期年金

能扣稅的延期年金計劃需要符合一些說明，包括年金領取人在年期內可領取定期款項及經保監局核證；及符合保監局公布的指明準則，詳情可瀏覽合資格延期年金保單名單。

申索扣除合資格年金保費和可扣稅強積金自願性供款可在個別人士報稅表（BIR60）內提出。如在提交報稅表後才打算提出申索，可填寫並交回IR831表格。不過，此申索須在不遲於有關課稅年度結束後的6年內提出。

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自願醫保

凡簽發保單所根據的保險計劃，是經食物及衞生局局長核證為符合政府自願醫保計劃的規定，不論該保單是全部或部分根據該保險計劃所簽發，該保單即自願醫保計劃保單。詳情可瀏覽載於「自願醫保」網站的認可產品的名單。

每名為自己或指明親屬購買自願醫保的保單持有人，可享每名受保人於每個課稅年度的最高保費扣除額為8,000元。可申請的指明親屬數目不設上限。如一份保單同時包含認可產品及人壽保險計劃，只有與認可產品相關的已付保費方可獲扣除。

要為以上產品扣稅，在提交報稅表時，毋須提交證明文件，但須保留為期6年（由有關課稅年度完結起計）的證明文件，以備稅務局查核。證明文件包括：

保險公司發出的延期年金保單年度摘要或保費支付紀錄

強積金受託人發出的可扣稅自願性供款概要

自願醫保保費收據及年度保單結單

若想知更多有關報稅的資訊，請留意稅務懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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