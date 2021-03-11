由零開始學理財　實現環遊世界夢　理財KOL實證網上免費論壇幫到你

工程師出身的蕾咪曾經在台灣的科技公司Synopsys工作，Synopsys是全球最大半導體自動化軟體設計公司，理應薪高糧準，要放棄專業工程師的身份去當理財KOL，殊不容易。有甚麼驅使她有穩定工作不做而去當個斜槓KOL？

由剛畢業時的「月光族」，到見證失業潮萌生危機意識而去學習理財，由不懂理財變成理財專家，推動蕾咪的是源於「能夠幫人實現夢想的成就感」。

分享能幫到人有成功感

當初蕾咪不懂理財，所以在網上尋找各種不同方法學習，更透過網上論壇，即如香港的討論區，與不同人士交流分享，久而久之在學到一些知識後，開始在不同的網上平台分享。

她憶述印象最深刻的經驗，是當時有一位網友提問，表示希望可以與伴侶在2年後結婚，問如何管理金錢，雖然提問的網友最後沒有回應是不是已經達成目標，但卻有一另一位網友發訊息給蕾咪，表示自己亦有相同處境，因為看到蕾咪的解答，一直跟着實踐，最終他真的順利如願，儲到目標資金，達成結婚目標。這些經驗令蕾咪有了更多動力分享個人對於理財的看法，希望能夠幫助到更多實達成目標、實現夢想。



【台灣理財KOL都曾經係「月光族」？：按此】

組讀書會 與同好分享理財知識

蕾咪一直以來以環遊世界為夢想，早在20多歲已逐步實現，在facebook專頁以「不定期旅居歐美的工程師女孩」自稱的她，去過世界很多不同的地方，做着自己喜歡的事，在其個人部落落分享旅遊及理財各種資訊。透過網絡世界的分享，她發現有一部分人的夢想很簡單，可能是不想受財務困擾、希望儲夠錢買樓置業、結婚生子等。「所以若自己的分享可以幫助他們找到適合的理財方式、實現個人夢想，也是一件很有成功感的事。」

透過網絡幫人，蕾咪自己亦是受惠者。她不諱言，她能夠在理財方面做出成績，也是由網絡的論壇開始。「因為台灣人對於理財的積極性，我在論壇上學習到很多有關理財的觀念。」後來更籌組綫下投資理財讀書會，與同好大家每次讀一本書，然後彼此分享。讀書會一開始只有6人，至現時已有過千人了。蕾咪笑指：「不知不覺自己都讀了過千本的理財書，當中很多理財的想法都是從讀書會中學習到的。」

記者︰陳玉蓮

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