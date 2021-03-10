▲ 避開3種有機會蝕大本的高風險投資

投資股票市場是明智之舉，也是創造長期財富的有效途徑。但是，正確地進行投資至關重要。實際上，並非所有投資都是平等的，有些比其他風險更高。儘管承擔更多風險有時可以帶來更大的收益，但在某些情況下，風險會超過潛在回報。

以下3項投資可能具有極大的風險，最好避開，除非你願意損失很多錢去換取潛在回報。

1. 細價股

細價股一般是指以每股1元或以下交易的股票，這些股份一般波動性較高。另外，亦要看市值及成交金額。如果該股為市值細的細價股，而且每日成交金額不足數10萬，成交宗數又很少，這些股票絕對應要避開。細價股很容易被小道消息炒起，並吸引更多人進場投機，而且對於資金不足的投資者吸引力或更大，但買賣細價股就承擔着巨大的風險。

細價股通常是規模較小的企業，幾乎沒有歷史。即使有一定上市日子（甚至很長），卻未必有很實在的賺錢業務。這使得很難研究公司來確定這是否是一項可靠的投資，有時一個壞消息可能導致股價暴跌。

細價股通常很少交易，這意味着如果你想脫身，亦可能會很難沽出。如果你陷入困境，然後股價下跌，逼於沽出股份套現的話，你可能會損失慘重。

2. 槓桿ETF

交易所買賣基金（ETF）是追蹤特定指數的股票組合。傳統的ETF目標為反映指數的回報，而槓桿ETF則試圖將波動性放大。

對於傳統的ETF，如果基準指數升1%，ETF也將上升1%。至於槓桿ETF，如果指數的上1%，則ETF的目標是增加2%或3%，視乎該ETF的槓桿倍數。

槓桿ETF使用複雜且冒險的策略來嘗試增加收益。雖然你可能會看到非同尋常的回報，但你也可能會遭受非同尋常的損失。這些投資設計用於短期交易，而不是長期投資，特別是看跌的ETF。因此，最好將它們留給可以承受極端風險的短期投資者。

3. 沽空

沽空不是一項投資，而是一種投資策略。當你沽空股票時，你押注它的價格將會下跌。你從證券行那裡借入了一部分股票，以其當前股價出售，然後等待。如果價格下降到你期望的水準，則可以以較低的價格回購股票，然後將其退還給證券行並獲利。

沽空的問題是潛在回報有限，但潛在風險無限。

舉例來說，你以傳統方式以100元的價格購買了一部分股票。你最多可以虧損100元，但你可以賺取沒有上限的金額，具體取決於股票價格上漲的幅度。

沽空則相反。如果你以100元的價格賣出股票，最好的情況是價格跌至0元，你獲利100元。但是，如果股價飆升至每股300元，你最終仍必須回購該股票以將其還給證券行。如果你賣掉價格為100元，買回來卻用300元，你就需要補回200元。

沽空並不總是一個壞策略，但是如果你不按計劃進行，那麼要付出的代價可以很高。因此，最好留給有錢及有經驗的投資者。

堅持長綫投資

在股票市場上成功的最好方法之一是採取緩慢、穩定的方法，投資具有堅實基礎的、長期可能表現良好的穩健公司。通過這種策略，你不會在一夜之間致富，但是你損失巨額資金的可能性也大大降低。

沒有甚麼好方法可以快速在股市上致富。使用冒險的投資策略嘗試在短時間內獲得可觀的回報可能會適得其反，並給你帶來巨額損失。通過採取長期的方法，你可以在創造財富的同時最大程度地降低風險。

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