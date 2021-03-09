台灣理財KOL都曾經係「月光族」？　簡單一招脫身兼提早退休

已達財務自由的YouTuber專訪陸續有來！繼早前港產理財YouTuber Rain分享過個人投資經驗，今次有台灣嘅理財YouTuber蕾咪。兩位除了都是三十出頭就已經達成財務自由之外，都是由專業人士轉換跑道。

蕾咪原本是一位工程師，更是作家、部落客、創業家等多重身份集一身。畢業於台大電子所，曾擔任研發工程師的她，工作穩定、前途光明，又是甚麼驅使她辭去工程師的工作呢？

蕾咪回憶，在2014那一年因為家人患病，所以決定辭去工作，陪伴家人度過人生的時間。慶幸當時多重身份已為她帶來多個來源的收入，2015年憑Blog所帶來的收入已經經濟獨立，因此也沒有擔心過辭職後會出現財政問題。其後更於2016年開設自媒體公司，踏上創業路，尋找人生目標。

月光族經歷 產生危機意識

一切看似順風順水，但原來現在理財有方的蕾咪也跟很多年輕人一樣，曾經是個「月光族」。蕾咪回憶當時剛畢業，上班第一個月的工資不算很多，台灣剛畢業的薪金約2萬多新台幣（約5,600港元）。「女孩子愛買買買，怎料一個不留神，錢到月尾已經花光了。」

「月光族」的慘痛經歷，加上當年正值金融風暴，蕾咪眼見很多人失業，就很害怕又失業又沒有錢時將會很慘。在這種危機意識下，她開始看各類型的投資理財書，並開始實踐各種理財方法。一開始並沒有很成功，亦沒有預期般有效果，但她透過不斷學習，最終靠「三個信封的理財法」，即將人工分成三份，一份作定存，用作緊急備用金、夢想基金帳戶，一份以自動扣款投資基金，剩下的一份為生活費，成功儲到一筆資金，並開始了投資的路。

開始投資時，蕾咪坦言自己是甚麼也不懂，就衝進了股票市場。朋友說那隻好，她便買。但最後看着股價一跌再跌，自己無法控制之餘，也沒有判斷股價升跌的能力，驅使她開始學習股票相關的知識。至於蕾咪學投資有何秘訣？下一篇文章就會揭曉，大家要密切留意啦！

記者︰陳玉蓮

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