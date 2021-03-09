Tory Burch開倉優惠 精選產品低至3折 精明消費 10:30 2021/03/09 分享： 由即日起至3月14日，Tory Burch於中環店及網店舉行開倉優惠，大量精選產品低至3折發售，當中包括手袋、銀包、鞋款、首飾等。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 需要注意，如想親臨門市選購，要先到On The List網站登記成為會員，才可入內購物。 優惠日期及時間： 門市（中環都爹利街6號印刷行地下）： 3月9日：8am – 8pm 3月10日：10am – 8pm 3月11日：10am – 8pm 3月12日：10am – 8pm 3月13日：10am – 5pm 網店： 3月9日至3月14日 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 今日 泰昌餅家限時優惠 皇牌蛋撻買一送一 港人限定！迪士尼$688入園2次 2021/03/08 港人限定！迪士尼$688入園2次 DON DON DONKI春季優惠 2021/03/08 DON DON DONKI春季優惠 友和8周年感恩節 多款產品低至$8 2021/03/05 友和8周年感恩節 多款產品低至$8 泰Thaiology銅鑼灣店開幕 仲有機會食免費午餐 2021/03/05 泰Thaiology銅鑼灣店開幕 仲有機會食免費午餐 著數優惠 開倉 銀包 手袋