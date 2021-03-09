Tory Burch開倉優惠　精選產品低至3折

由即日起至3月14日，Tory Burch於中環店及網店舉行開倉優惠，大量精選產品低至3折發售，當中包括手袋、銀包、鞋款、首飾等。

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需要注意，如想親臨門市選購，要先到On The List網站登記成為會員，才可入內購物。

優惠日期及時間：

門市（中環都爹利街6號印刷行地下）：

3月9日：8am – 8pm

3月10日：10am – 8pm

3月11日：10am – 8pm

3月12日：10am – 8pm

3月13日：10am – 5pm

網店：

3月9日至3月14日

撰文︰hket小編

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