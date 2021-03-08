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【收息攻略】唔怕股市chok　低風險定存收息　虛銀短存息率一覽

收息攻略 17:41 2021/03/08

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最近港美股市大跌，不少股民損手，想將資金用於投資又想避開股市波動，港元定存似乎是低風險選擇之一。雖然虛擬銀行最近持續掀起減息潮，但勝在入場費低，未如傳統大型銀行般，動輒要10萬起跳的存款額才能參加定存計劃。雖然現時香港有八大虛擬銀行，但並不是每間都有提供定期存款服務，以下會集中探討提供定期存款服務的虛銀。

在1個月港元定存方面，入場費最低的虛銀是富融及眾安（ZA Bank），入場費只需1元，年息分別為0.2%及0.1%，天星（Airstar）入場費為1,000元，年息0.1%。

3個月港元定存方面，入場費只需1元的眾安，年利率達0.65%；天星入場費1,000元，年利率0.55%。

6個月港元定存的話，眾安及天星的入場費均一樣，分別是1元及1,000元，年息分別為0.5%及0.6%。

至於匯立銀行（Welab Bank）雖然有提供定存計劃，但年息計算較為特別，要視乎參與人數。人數達50的話，年息為0.7%；20人及10人的話則分別為0.5%及0.4%，期限亦只有3個月可供選擇。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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