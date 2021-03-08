【綠色投資】邁向碳中和願景　新能源投資機遇不容忽視

去年環球新冠肺炎疫情摧殘了各國經濟，也打亂了許多綠色環保計劃，各地政府不得不反思可持續發展。在進入後疫情時代經濟復甦中，綠色產業將成為增長的新引擎。令人刮目相看的是，中國承接「十三五規劃」在綠色領域取得不俗成果，今年開啟的「十四五規劃」將朝向更高質量的綠色體系建設及加大財税配合，為綠色產業及綠色金融提供巨大的潛在商機。

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訂碳中和目標 加速綠色金融發展



中國作為全球第二大經濟體，對全球氣候及生態環境保護舉足輕重，當前正處於轉型關鍵時刻，綠色經濟成為可持續發展最重要議題之一，成敗關乎國家的未來，也必將影響全球經濟命運。去年9月，中國在聯合國承諾，將採取更有力政策和措施，力求2060年前實現碳中和，並力爭二氧化碳於2030年前達到峰值，是全球氣候及環保力量的重要推手，相信將會帶動綠色產業進入新一階段高速發展期。



目前中國碳排放量佔全球26%，而經濟亦在快速發展中，許多產業和地區仍依重化石燃料，若要實現2060年宏遠減排目標，在未來30年，僅能源系統就需新增投資138萬億元人民幣，超過年度GDP的2.5%，既折射出達標不易為，也反映出潛在的綠色商機。另據統計，截至2020年，中國綠色信貸規模已達11萬億元人民幣，綠色債券約為1萬億元人民幣。而未來10年，中國綠色融資需求平均每年將達2.4萬至7.3萬億元人民幣。由此可見，國家支持和鼓勵綠色產業發展，不但會有助綠色復甦，也將為金融機構帶來新的投資機遇。

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政府補助發展清潔能源 企業加快新能源建設



中國在推動綠色產業中，加快發展清潔能源無疑是重中之重，為配合「碳達峰，碳中和」的願景，目前31個省份已明確表態加大開發綠色能源，並寫入地方「十四五規劃」的相關文件。據報，江蘇及廣東沿海地區將因地制宜發展風電、光伏、核電、生物質能等，單是廣東預計到2025年，新能源發電規模將達1.02億千瓦。而中西部的能源大省亦將加快清潔能源外送建設，例如特高壓交流電網。



可以預見的是，各地相關企業將持續大幅加碼新能源投資建設，形成一股熱潮，而政府的財政補助將成為有力誘因。早前，各大央企已加快產業布局，幾家主要電力集團紛紛制定方案，目標在2025年實現碳排放達峰，非化石能源裝機力爭達到50%。另方面，國家電網亦宣稱5年內將投入逾3,500億美元，推動電網向能源互聯網升级，助力轉型低碳清潔能源。

實現減排目標 新能源汽車續成焦點



值得關注的是，中國今年將推出一個全國性碳排放交易系統，有望成為全球最大，並對目前中國的電力行業產生重大影響。五大國有發電集團預計將可獲得龐大附加補助資金，相反其餘電廠則可能面臨沉重的碳成本。當然，可再生能源生產商例如太陽能及風電等，將是綠色能源轉型的顯著受益者，相反對原油和煤炭等大宗商品需求前景則可能產生不利影響。



另外，中國為實現減排目標，近年積極推動綠色出行，促進汽車行業向新能源轉型，並先後出台了連串刺激及扶持政策，從研發、生產、到消費環節都予以直接補助或税收減免，甚至不限牌及提供充電優惠等。而率先受惠的無疑是相關的電動汽車和電池製造商及消費者，據統計，中國新能源汽車2019年售出逾120萬輛，而保有量高達381萬輛，均高居全球第一。從目前形勢看，未來新能源汽車仍將是綠色經濟的焦點，亦是各國搶佔的經濟發展高地。



所謂「綠水青山就是金山銀山」，在2060年碳中和目標背景下，發展綠色經濟已成為中國的國策，預計未來或會陸續出現許多試點，也將湧現許多綠色技術創新突破，為經濟可持續發展貢獻力量。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。