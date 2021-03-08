▲ 【38婦女節】打破男性主導科企印象 微軟積極塑造多元共融工作環境

科技行業一直被視為男性主導的行業，但近年已漸漸朝着多元與共融的方向發展。隨着科技成為每個人生活的一部分，科技企業的團隊組成必須能夠反映社會多元的人口結構，才可建立最能滿足社會大眾及客戶需求的技術和解決方案。

積極吸納多元化人才 微軟逾4成員工為女性

為促進行業全面發展，全球科技企業正努力吸引多元化的人才。以Microsoft為例，根據《Microsoft 2020全球多元化及共融報告》，在2016年至2020年間，Microsoft全球核心業務的女性員工人數上升了41%，而從事技術相關職位的女性員工人數更增長了82.7%。在過去30年，Microsoft香港投放大量資源培育和啟發本地女性人才，現時公司已有超過4成員工為女性，而管理團隊的女性比例亦達46%。

Microsoft香港一直致力建立共融工作環境，相信只有在男女兩性之間取得平衡，才能共同創造最佳的客戶體驗，實現協助每個人和組織成就更多的目標。當中，Microsoft在員工之間提倡「盟友概念」（Allyship），鼓勵每一位員工成為推動多元共融環境的盟友。

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建設多元共融工作環境 全靠員工積極投入

在員工之間建立信任、鼓勵互相幫助是建立共融體驗和工作環境的基石，希望當員工察覺他人遇到不平等對待時能挺身而出並發聲。「盟友概念」鼓勵每個人反思過去並從中學習，以持續提升自我意識，同時透過員工之間的互信激發企業文化轉型，成就真正尊重及互助的工作環境，令每個人都可發揮其長處，更開放地分享經驗和觀點。

Microsoft早前推出「盟友自主學習計劃」，旨在協助員工更了解自己，並為自己的個人行為負責任。這個自主學習計劃更逐步發展成員工的必修培訓，現已成為了Microsoft全球超過16萬名員工的共同語言，令每個人都清楚明白各自在建立共融文化中所擔當的重要角色。

Microsoft香港亦由下而上鼓勵員工推廣多元共融，當中負責對內和對外推廣多元共融文化的Women@MSHK委員會正正是由不同部門和背景的員工自發組成和參與。Women@MSHK透過舉辦不同的講座和活動，激發有關多元共融話題的討論，推動公司以至行業變革。Women@MSHK的多元共融推廣工作更跨越性別平等和女性賦權範疇，擴展到無障礙、LGBTQ+等領域，令來自不同背景的同事都能在工作中安全、舒適地活出真我。

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在充滿挑戰的環境下 同理心更顯重要

2020年為社會大眾帶來前所未見的挑戰，亦同時讓我們更明白同理心、互相支持的重要性。隨着學校停課等情況令員工在兼顧家庭及工作時面臨更大壓力，Microsoft香港亦一直以彈性工作安排支援員工。此外，Microsoft香港更為員工提供各種科技工具和資源，支援員工的身心健康。

建立更共融的工作環境有賴我們每一個人發揮自身的影響力，在日常工作和生活中實踐「盟友概念」，一步一步地邁向多元共融的未來。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。